中俄合建首座跨境公路大橋完成合龍　可抵禦零下60°C嚴寒

據官方新華社今天（4日）消息，在中俄雙方建設者的合力下，中俄合建黑河與海蘭泡（布拉戈維申斯克）之間的黑龍江（阿穆爾河）大橋近日順利合龍。

這是中俄界河上第一座跨境公路大橋，建成後將實現中俄城市間互聯互通。（中新社）

消息指出，黑河口岸是中國一類口岸，與俄羅斯海蘭泡隔界江黑龍江相望，黑河市被稱為「中俄雙子城」。雖然兩地間的人文、貿易往來日漸活躍，但長期以來，兩國跨境基礎設施建設相對滯後，通道不暢始終是困擾雙邊貿易加速發展的瓶頸之一。

1988年，兩國提議在黑河與海蘭泡間修建公路橋。及至2015年9月，兩國交通運輸部門簽署《〈建橋協定〉修訂議定書》。2016年12月，大橋正式開工建設。

目前，黑龍江大橋項目整體累計完成投資19.2億元，佔總投資77.7%，預計2019年底交工驗收。據了解，這座跨境公路大橋全長1284米、寬14.5米，主航道跨徑147米。路線全長19.9公里，中方6.5公里、俄方13.4公里，為二級公路標準，全線建設在高寒地區。

中俄黑龍江大橋合資公司負責人介紹，為保障大橋建設品質，上部鋼樑材料採用中國生產的Q420F級耐候鋼，可耐零下60°C極寒天氣。同時，大橋使用了6萬套耐候鋼螺栓用於鋼樑連接。

黑龍江當代中俄區域經濟研究院院長宋魁說，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破1000億美元，大橋建成後，將進一步加強中國東北地區和俄遠東地區的經貿合作，還將帶動中國對俄投資，有力促進互聯互通，便利雙方經貿和人員往來。

（新華社）