廣東南沙大橋開通　來往廣州東莞縮短半小時

廣東南沙大橋今日（2日）正式開通，從廣州南部到東莞的車程將會較現在縮短約半小時，即整個行程縮短到1.5至2小時。 有市民提早到大橋排隊等候開通，希望搶先體驗新跨江大橋。

南沙大橋通車舉行啟動慶祝儀式。（南方都市報）

廣東南沙大橋今日正午12時通車，成為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈後，首個投入使用的「超級工程」。南沙大橋全長約13公里，雙向八車道，連接東莞市沙田鎮及廣州南沙區，是珠三角高速公路網的重要組成部份，預計通車之後，從廣州南部到東莞的路程可減少10公里，車程較現在縮短約半小時。

在大橋通車前一小時，已經有不少的民眾到來等候，準備第一時間使用這條新的跨江大橋。在佛山順德居住的陳先生是其中一位，他指自己由於工作需要，長期要往來佛山和東莞，以往每程都需要1.5至2小時。現在新大橋通車，陳先生預計會縮短車程，又指新大橋的收費和道路的暢通程度都符合他的選擇。

南沙大橋又被稱為虎門二橋，預計將分流虎門大橋30%的車流，減少虎門大橋的擠塞情況。同時南沙大橋與港珠澳大橋、虎門大橋，建設中的深中通道，以及正進行前期籌備工程的蓮花山過江通道，共同組成粵港澳大灣區重要跨江通道，標誌着大灣區交通基建，步入新發展階段。

粵港跨境巴士已經根據南沙大橋項目開通情況，調整珠三角及粵西地區多條線路及班次，其中開平、恩平、肇慶、新興、廣寧等涉及34個班次，行經南沙大橋快速往返香港市區。

（綜合報道）