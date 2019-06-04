【六四三十】外國記者關注六四議題　中國外交部網站無紀錄

外國傳媒在昨日（3日）的中國外交部記者會上，多次追問與六四有關的問題。 但在外交部的網站上載的文字紀錄，有關六四的問答被全部省略。

耿爽在昨日（3日）的外交部例行記者會上，被多次問到有關六四的問題。(資料圖片)

昨日是六四事件三十周年前夕，在中國外交部例行記者會上，到場的傳媒較平常多一些。不少外國記者都問到有關六四事件的議題，發言人耿爽反覆宣稱，中共建政70年來發展「取得了巨大成就，充分證明中國選擇的發展道路完全正確」，又指「上個世紀90年代末發生的那起政治風波，中國政府早就已經有了明確的結論」。

記者再度問及當年在長安街上的「坦克人」下落，耿爽則稱不掌握相關情況，並重申中方對六四事件的一貫立場。另外有記者詢問中方是否在推特背後施壓，迫使其封鎖中國異議人士帳號。耿爽稱，這個問題更應該去問推特公司。推特官方較早前已就此致歉，還特別指出並非中國當局舉報所致，但由於時間點敏感，仍有不少人質疑有中國因素。

但這與六四有關的對答，在外交部的網部上全無文字紀錄，被質疑是要刻意刪減敏感內容。值得注意的是，外交部網站的記者會文字紀錄，一向都有經過篩選，不一定會全部問答都上載。

（中央社）