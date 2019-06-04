【六四三十】中國外交部：現時的發展成就表明當日行動完全正確

今日（4日）是六四事件30周年。中國外交部表示，中國現時的巨大發展成就，表明政府當時採取的行動完全正確；而美國大肆抵毀中國人權和宗教狀況，干涉中國內政，中方已向美方提出嚴正交涉。

耿爽在今日（4日）的例行記者會上表示，中國政府早已就這場政治風波有明確結論，而中國現時的巨大發展成就，表明政府當時採取的行動完全正確。（網上圖片）

中國外交部發言人耿爽在今日（4日）的例行記者會上表示，中國政府早已就這場政治風波有明確結論，而中國現時的巨大發展成就，表明政府當時採取的行動完全正確，使國家政治穩定、經濟發展和社會進步得以延續。

被問及六四事件會否重演，耿爽反問記者有沒有這方面擔心，同時強調，沒有誰比中國共產黨和中國政府更關心中國前途，以及中國人民的幸福安康。

斥蓬佩奧干涉中國內政 胡言亂語要被扔進「垃圾堆」

對於美國國務卿蓬佩奧就六四事件發表的聲明，耿爽批評，蓬佩奧惡毒攻擊中國政治體制，大肆抵毀中國人權和宗教狀況，損害中美互信，嚴重干涉中國內政，踐踏國際關係基本準則，中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

耿爽又道，這些痴人說夢式的胡言亂語，注定要被扔進「垃圾堆」，奉勸打著民主人權晃子的人，停止損害中美互信的言行，否則只會淪為國際社會笑柄。