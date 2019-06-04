【六四三十】大學校內掛黑布　引劉曉波詩句「亡靈卻活在反抗中」

六四事件30周年，支聯會今晚繼續在維園舉辦晚會。 香港社會工作學生聯會發起掛黑布行動，他們在黑布上引用諾貝爾和平獎得獎者劉曉波於《六四暗夜中的百合花》的中「亡靈卻活在反抗中」、「逃避自由的人活着」、「靈魂卻死於恐懼中」等句子，以承傳六四的學運精神。

中大社工系學生在百萬大道的雕塑「仲門」下掛起寫有「亡靈卻活在反抗中」的黑布。

香港社會工作學生聯會表示，八九六四時學生們在天安門廣場靜坐、絕食、示威或遊行時，也有高舉黑布向中共表達他們的訴求；儘管30年過去，但學運精神從未滅熄，故他們盼以掛黑布的形式引起大眾的關注。

他們又發表《社工學生六四聯合聲明》指，「作為社工學生，六四民運更令我們反思學生在社會運動中的角色」，他們堅持每年重提六四，以緊握香港所擁有的民主自由、引以為傲的核心價值。

香港社會工作學生聯會黑布行動↓

六四暗夜中的百合花

六四17周年祭

劉曉波

已經十七年了

又是六四祭日

又是恐怖黑夜降臨

一個年輕的生命

活生生的

瞬間變成枯葉

掛在初露的霞光上

壓抑了太久

秘密的預謀和殘忍的屠殺

仍然被禁閉在堂皇的黑洞中

看不見的傷口

突然被撕裂的思想

講述墳墓中的故事

我的目光傷痕累累

無法筆直地註視

無數曲折之後

在黑暗裡偶爾閃亮

洞徹荒蕪

感謝妻子劉霞

每年六月四日

她都會帶一束白色百合回家

今年她帶回十七枝百合

黑夜中的百合花

點綴着亡靈的原野

白色的百合亮着

綻開的花瓣亮着

挺拔的綠葉亮着

淡淡的花香亮着

是祭奠也是懺悔

死不瞑目的眼睛

唯一的潔白和閃亮

刺穿整個民族的精神黑暗

被禁閉在黑暗中的百合花

是亡靈之光

打開我的靈魂

看見母親們

看見維多利亞公園裡

看到世界各地

為亡靈們點燃的燭火

在失去自由的日子裡

百合花陷入黑暗

猶如時間與亡靈們對話

潔白為亡靈點燃的祈禱之火

凝視灼熱並照亮我

渴望自由的人死去

亡靈卻活在反抗中

逃避自由的人活着

靈魂卻死於恐懼中

面對絕對空無

面對野蠻的劫掠

有一種堅韌

巍然不動

猶如從內心取走一束光

照亮一條路

2006年5月24日於北京家中

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