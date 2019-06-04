【六四三十】法團突限訪客人數入六四紀念館　職員報警質疑打壓

屢遭滋擾的六四紀念館，今天再起風波。正值六四三十周年的日子，今天下午有不少市民前往六四紀念館，但該處的大廈法團卻在今天限定派發50個訪客證，又以「消防條例限定只可放30人」為由，一度拒絕讓排隊人士進入。 紀念館職員指，每逢假日大廈內也有教會舉行聚會，人數「閒閒地」超過30人，一直相安無事，不明白為何法團在今天突然搬出莫名的「消防條例」，質疑他們是否在今天「選擇性執法」，有針對打壓之嫌。

位於旺角的六四紀念館。(呂諾君攝)

除了晚上的維園集會，今天有不少市民到位於旺角的六四紀念館參觀。由支聯會成立的六四紀念館，原本設在九龍尖沙咀一幢大樓內，但因遭到大廈內其他業主反對，被迫關閉搬遷。閉館三年，紀念館在今年4月26日終於在旺角藝旺商業大廈內重新開放。不過，該館早於4月初已遭人潛入破壞，而近日館內一本紀錄當時新聞採訪的《香港電視》雜誌亦發現被盜。

香港01記者今天到場時，只見大廈門前出現人龍。原來大廈法團今天有特別規定，對參觀人士派發50個訪客證，規定前往參觀者需先在大堂以身份證登記。其後，法團代表以「消防條例規定限制參加人數為30人」為由，一度拒絕讓排隊市民進入該館。

「我哋喺上面數過，館入面得40幾人，加埋呢度排隊嘅都唔夠一百人。」該館職員向記者表示，自開館以來首次出現「訪客證」制度，而大廈內教會舉行聚會時，人數同樣超出30人，質疑為何沒有一視同仁作出以上措施。「我哋問法團，究竟係邊條消防條例有咁樣列明，叫佢貼出公眾地方畀大家參考，佢哋又拎唔出！」職員認為所謂的「消防條例」沒有理據，擔心事件有針對成份，因此報警處理。警員到場調解後，法團方面即繼續放市民進入大廈，人龍漸漸散去。記者其後再向法團副主席查詢，對方只表示不知道相關規定，「要再了解下」。



不過，香港01記者向警方查詢時，對方表示沒有關於上述爭執事件的報案紀錄。

除此之外，以下為今天市民前往參觀六四紀念館的情況：