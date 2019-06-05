【六四三十】維權人士胡佳「被旅遊」　突破封鎖發文　着黑衣禁食

因為「六四」30周年被當局帶離北京監管的內地維權人士胡佳，周二（4日）晚間透過「翻墻」工具突破網絡封鎖，在Twitter發文表示，他仍依往例穿黑衣禁食24小時來紀念六四。

胡佳4日深夜在其Twitter發文表示，他因六四30周年已被帶離北京一周，在河北秦皇島異地管控。國保（國內安全保衛警察）們每天形影不離，他手機上的VPN「翻牆」工具亦被迫失效，難以發聲。

胡佳說，感謝朋友的指點，他此刻又在網絡高牆下臨時搭建一架小梯子，和過去一樣穿起黑衣禁食24小時。帖文還附上兩張照片。顯示他身穿黑色T恤，上面印着民主女神像以及「平反六四，越走越近」標語。他說，照片是幾周前在北京拍攝，但他4日當天同樣是這身打扮。

胡佳還在Twitter分享香港舉行的六四30周年燭光晚會，形容晚會是六四「夜空中最亮的星」，他「心在香港，心有燭光」。

諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世1周年之際，胡佳同樣被帶離北京。（資料圖片）

每逢六四「被旅遊」免「生事」

1989年4月爆發天安門民運後，當時年僅15歲的胡佳亦曾熱烈參與，並因此受感召步上維權之路。近年來每逢六四前夕，被列為敏感人士的胡佳都會從北京消失一段時間，被監控人員安排到外地「旅遊」，以免「生事」。

2018年7月，諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世1周年之際，胡佳同樣被帶離北京，送往河北崇禮，令他無法在公眾場合紀念劉曉波，胡佳當時直言劉曉波逝世日亦已成為中共新的敏感日。

（綜合報道）