【六四三十】台北紀念晚會逾2000人創新高　陳建仁林榮基等致詞

六四30年紀念晚會周二（4日）晚在台北登場，主辦單位估算超過2000人次參加，據信是近年來最多的一次。台灣副總統陳建仁、流亡台灣的前銅鑼灣書店老闆林榮基、六四親歷者吳仁華、吳祚來、郝建和李曉明等人出席晚會。

台灣副總統陳建仁出席紀念晚會，並簽署共同聲明。（中央社）

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總部設在台北的華人民主書院等多個民間團體，4日晚間在中正紀念堂自由廣場舉辦「記憶．抵抗－中國六四事件30周年」紀念晚會，由台北市議員苗博雅、太陽花學運領袖林飛帆主持，並邀請六四親歷者、香港雨傘運動參與者，以及當年在台灣發起聲援六四運動的藝文人士等現身說法。

林榮基：反思六四不能只思考單一事件

前香港銅鑼灣書店店長林榮基應邀致詞，稱他以前在香港常反思六四並參與討論，但大家30年來都沒有反思出東西。他認為，反思六四不該只是思考單一事件，而應思考為甚麼數千年來，中國一直都處在專政政權的統治下。他又質疑一些台灣政治人物喊着「兩岸一家親」，是否代表與中共有同樣的文化認同。

台灣副總統陳建仁則以總統府人權諮詢委員會召集人身份出席晚會，是30年來參加六四晚會的台灣最高層級官員。他並簽署共同聲明，聲明內容包括譴責中共鎮壓六四、要求公布真相、關注中共民主改革等。陳建仁致詞時呼籲中共當局平反六四，希望透過歷史真相的追求，讓下一代不再犯同樣的錯誤；又表示現時大家都應該更團結守護台灣民主，並期待以此影響大陸。前行政院長賴清德則以民進黨總統擬參選人身份出席，同樣簽署上述聲明。

六四親歷者吳仁華（左起）、吳祚來、郝建和李曉明等人出席紀念晚會。（中央社）

六四戒嚴官兵：不滿很多人已淡忘六四

當年負責戒嚴任務的解放軍39軍116師中尉李曉明，當晚在台上向六四罹難者致歉。他認為，30年過去，即使當年自己未曾開槍，也要「為曾經身為一個解放軍表示懺悔」。

李曉明說，很多人已經淡忘六四，「包括我的孩子，我站出來是希望我的後代、所有人，不要忘記六四」，希望有更多當年戒嚴部隊軍人能站出來，還原真相。他又指台灣人民更不能忽視如今中共對台的威脅。

當年發起聲援六四活動的台灣導演虞戡平則在致詞時表示，期待台灣年輕人秉持自由民主理念，繼續加油。

葉望輝在會前受訪表示，六四事件是「非常令人不寒而慄的提醒」，提醒人們「中國人會殺害中國人民」。（中央社）

葉望輝：中共與美國都面臨更多挑戰

前美國副總統切尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）亦出席晚會。他在受訪時指，1989年6月4日當天他人在台灣，「所以當時我看到了所有新聞，我覺得留在台灣是合適的」。

葉望輝表示，舉辦六四紀念活動對台灣來說非常重要，六四事件是「非常令人不寒而慄的提醒」，提醒人們「中國人會殺害中國人民」，「雖然他們總是說，中國人不打中國人、中國人不會殺害手無寸鐵的人，但是他們做了」。

他認為，過去外國認為經濟發展和參與將使中國更加和平，甚至可能是民主，但事實並非如此。「因此，我認為今天共產黨面臨的挑戰，比1989年更多。美國今天面臨的挑戰，也比1989年更多。所以我認為這個周年紀念非常重要。」

（中央社）