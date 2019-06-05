華為與中國郵政合作　探索ICT技術在金融、寄遞、郵務方面應用

正當聯邦快遞（FedEx）誤寄華為內部包裹到美國，結果被中國有關部門決定立案調查之際，國企中國郵政集團在周三（5日）宣布，將與華為簽署戰略合作協議，結為全面戰略合作夥伴。

中國郵政儲蓄銀行亦會與華為聯合成立「郵政儲蓄銀行．華為聯合創新中心」。（視覺中國）

據了解，中國郵政會與華為在金融業務、科技創新、寄遞物流、人才培養等方面深入合作，同時亦在分布式架構、諮詢規劃、智慧物流、智慧園區、雲計算、大數據、SDN敏捷網絡、智慧網點轉型、綠色節能數據中心和敏捷分支等領域加強合作。

雙方會在金融、物流等方面加強合作。（視覺中國）

此外，雙方更會展開新技術前瞻性課題研究，共同探索ICT（資訊與通信科技 Information and Communication Technology）新技術在中國郵政金融、寄遞、郵務三大業務板塊的應用，共同促進中國郵政ICT數碼化轉型。中國郵政會與華為聯合成立「中國郵政．華為新技術應用實驗室」，子公司中國郵政儲蓄銀行亦會與華為聯合成立「郵政儲蓄銀行．華為聯合創新中心」。

值得一提是，華為發言人Joe Kelly早前曾經表示，鑑於FedEx「誤寄」事件，「我們現在不得不重新審視我們的物流和文件遞送支持要求」，有意見認為今次華為與中國郵政結為全面戰略合作夥伴，或中止與FedEx的合作。

但翻查資料，即使華為改用中國郵政，恐怕並不能完全取代FedEx，前者的「國際及台港澳特快專遞承諾服務」，範圍僅得澳洲、香港、日本、韓國、美國、英國、西班牙、法國，甚至不包括華為的「大客」非洲。但FedEx則是全球最具規模的速遞運輸公司之一，其服務範圍遍及全球220多個國家及地區。

（綜合報道）