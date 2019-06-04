特朗普晤文翠珊後見記者　「美英將就華為問題達共識」

美國總統特朗普（Donald Trump）繼續訪問英國，他周二（4日）與英國首相文翠珊（Theresa May）會談，兩人之後出席聯合記者會。特朗普表明美英兩國會就華為問題達成共識，並指正致力與英國達成一項非凡的貿易協議。

特朗普表示美英兩國能夠解決任何分歧，就華為問題達成共識，並否認兩國之間會因分歧導致情報共享出現問題。

美國一直要求盟友拒絕使用華為技術建設5G網絡，然而英國則認為，可以讓華為參與5G非核心部分建設的風險，令兩國造成分歧。英國《電訊報》4月底更是報道，文翠珊已同意華為有限度參與5G網路建設，包括協助建造網路天線和其他「非核心」基建。

特朗普：已拒絕見工黨黨魁郝爾彬

記者會上，特朗普又指出美英有許多共同目標，英國是美國在北約（NATO）中的重要合作夥伴。他指出，在國防開支方面，文翠珊與他均同意北約成員國需增加軍事支出，履行自己的義務。

他表示，很高興能與文翠珊合作，並透露自己拒絕英國工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的會面請求，並形容後者是消極的「負能量」。特朗普強調英國脫歐將會發生，隨着英國脫歐，美國正致力與英國達成一項非凡的貿易協議。他形容有關協議有巨大潛力，是現時兩國協議規模的兩或三倍。

文翠珊歡迎特朗普國事訪問英國，對此感到非常榮幸，她對英美兩國深厚的關係表示讚賞，但表明不是在所有國際問題上都認同特朗普。

文翠珊重申，相信英國能在談判桌上得到更好的脫歐協議。她又指英美經濟關係日益緊密，二人就貿易問題積極討論。她又同意要致力避免伊朗問題升級，阻止中東地區不穩。

（綜合報道）