【封殺華為】路透社指Nokia獲5G訂單超華為　華為：並未被超過

早前路透社報道稱，Nokia目前獲得42份商業5G合同，已經超過華為。不過，華為方面對此表示，當前華為已獲全球商業5G合同數也是42份——Nokia在此領域並未超越華為。

美國一直希望其盟友禁用華為，為諾基亞提供了發展契機（圖源：VCG）

路透社6月3日援引芬蘭企業Nokia董事吉倫（Federico Guillen）稱，Nokia的5G電信設備在最近幾周內吸引到了更多買家。截至目前，該公司獲得42份商業5G合同，多於華為和瑞典企業愛立信。

路透社隨後表示，華為已敲定的商業5G合同「估計」是40份，愛立信則公開宣佈達成19份合同，並稱這是「美方對中國設備產生安全疑慮」所造成的競爭結果。

對此，華為方面向內地媒體觀察者網表示，其目前已獲得全球42個5G商用合同。

美國有線電視新聞網（CNN）新聞網曾援引美國諮詢機構Forrester數據，截至3月底，華為訂單數為40份，Nokia只有30份。看上去Nokia奮起追趕有了一點的效果，但Forrester分析師查理．戴（Charlie Dai）認為，作為目前5G領域的領軍企業，「華為的勢頭還是不減」。

他強調，華為剛於6月1日和非洲聯盟於亞的斯亞貝巴非盟總部簽署了諒解備忘錄，雙方將加強5G領域的合作。值得一提，非盟共有55個成員國，同時，非洲也是世界重要移動通信市場。據國際會計師事務所分析人士估計，到2020年，將有6.6億非洲人配備智能手機。