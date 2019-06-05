中國發表空氣質量改善報告　PM2.5平均濃度較2013年下降42%　

今天（6月5日）是世界環境日，中國生態環境部對外發布《2013-2018年中國空氣質量改善報告》（下簡稱《報告》）。 《報告》指出，與2013年比較，中國74個採樣城市的PM2.5平均濃度下降42%，「藍天保衛戰」取得階段性進展。不過，大氣污染形勢依然嚴峻，治理工作仍然任重道遠。

中國空氣污染問題一直備受關注。（資料圖片）

報告顯示，2013年，中國在經濟持續增長、能源消費量持續增加的情況下，環境空氣質量總體改善。2018年，全國GDP相比2013年增長39%，能源消費量和民用汽車保有量分別增長11%和83%，而多項大氣污染物濃度實現大幅下降。

報告指出，首批實施新的《環境空氣質量標準》（GB3095－2012）的74個城市，PM2.5平均濃度下降42%，二氧化硫平均濃度下降68%。其中，京津冀、長三角和珠三角3個重點區域PM2.5平均濃度分別比2013年下降48%、39%和32%，珠三角9個城市的PM2.5平均濃度從2015年起，連續4年達到環境空氣質量二級標準。

此外，2013年至2018年，中國酸雨分佈格局總體保持穩定，酸雨面積呈逐年減小趨勢。2013年，全國酸雨區面積佔國土面積的10.6％，2018年已降至5.5％，降幅近50％。

大氣污染形勢依然嚴峻

《報告》認為，儘管「藍天保衛戰」取得階段性進展，但大氣污染形勢依然嚴峻，治理工作仍然任重道遠。目前中國還有6成以上的城市PM2.5年均濃度仍未達到35微克／立方米的環境空氣質量標準要求，與10微克／立方米的世界衛生組織準則值還有較大差距。一些重點區域、重點時段的環境空氣質量改善不明顯，北方地區秋冬季重污染天氣仍然多發頻發。

中國空氣污染問題一直備受關注。去年7月，國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上。要以京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等區域爲重點，持續開展大氣污染防治行動。