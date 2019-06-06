涉非法集資被陝西警懸紅百萬通緝　疑犯自稱在境外融資會考慮回國

陝西漢陰警方近日發出的一則懸賞通告引起網民熱議，事關其懸賞金達到100萬（人民幣，下同），金額是內地目前最高。 據了解，被通緝的疑犯名為湯曉東，涉嫌以珠寶店的名義非法集資，涉及款項近1.8億元。 他回覆內地傳媒時表示，自己目前正在境外融資，事情處理完畢後會考慮回國。

涉案疑犯湯曉東（右）。（網上圖片）

陝西漢陰縣公安局懸賞100萬元追緝湯曉東。懸賞通告顯示，湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2018年10月7日漢陰縣公安局依法立案偵查。

據了解，湯曉東以其名下的「東輝珠寶公司」非法吸收公眾存款。公司以簽訂分紅股東協議的方式，向社會大量集資，但在去年9月，投資者發現自己沒有獲得分紅，要回投資款項亦不果，連公司老闆湯曉東也「失聯」，遂向警方報案求助。

截至目前，漢陰縣公安局已相繼拘捕並刑事拘留東輝珠寶案中10名涉案骨幹人員，對其中6人執行逮捕，對3人取保候審，對1人監視居住，案件主要疑犯湯曉東則不知所蹤。有知情人士稱，案中受害者人數過千，涉及金額過億元。

湯曉東涉嫌以名下珠寶店非法集資。（網上圖片）

涉案金額達1.8億元

在懸賞通告廣傳之際，內媒《界面新聞》成功聯繫湯曉東。他稱自己於2018年9月從廣東出境，目前仍在境外。

湯曉東表示，自己於2014年與漢陰縣政府協商打造珠寶小鎮，後來再在安康市各地開設3個珠寶批發中心和7個珠寶店，名下的東輝珠寶玉器有限公司成為了在安康地區最大的珠寶銷售公司。與此同時，漢陰縣政府「鼓勵支持當地民眾以資本、勞動力加入」其打造的珠寶小鎮。

不過，時至2018年6月，漢陰縣卻要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動，原因是收到群眾反映，東輝珠寶在未依法取得相關部門批准的情況下，以與客戶簽訂投資理財合同為名，承諾在一定期限內返本付息的方式，向社會不特定對象吸收資金。

湯曉東稱，他的經營模式為股權眾籌，社會民眾的投資約1.8億元左右，但並不清楚具體有多少「股東」。他又指，自己目前仍在境外融資，也知道自己被通緝，「等事情處理完了考慮回國。」