華留學生新西蘭失蹤3月　家人僱直升機搜索　懸賞百萬港元尋人

新西蘭奧克蘭大學一名22歲中國留學生吳國權（Laurence Wu）今年3月初在奧克蘭市中心最後一次現身後就此下落不明，其車輛被發現停在西奧克蘭的皮哈海灘。 吳的家人事後從中國飛到新西蘭，除了在吳曾出現的地點張貼海報，還僱用直升機和船隻參與搜尋，但仍沒有結果。隨着吳失蹤將滿3個月，其家人近日懸賞20萬紐元（約102萬港元）向公眾徵詢線索，只求找到吳或其遺體。

失蹤的中國留學生吳國權。（stuff）

綜合新西蘭當地傳媒周日（2日）報道，22歲的吳國權是奧克蘭大學一名中國留學生，今年獲得了計算機科學學位。吳3月9日曾與友人們一起唱卡拉OK，友人形容他當時看上去「非常傷心」。當月10日，吳最後一次在奧克蘭市中心被人目擊，自此就杳無音訊；12日，他的車在西奧克蘭的皮哈海灘被發現，警方定位到他曾在這一海灘使用手機。

在得知吳失蹤的消息後，其家人從廣州趕到新西蘭參與搜尋，並在奧克蘭市中心和皮哈海灘附近張貼尋人啟事。他們還張貼一張海報，上面寫道「爸爸媽媽已經過來啦，快點回來」，希望兒子能看到。這家人甚至僱用船隻和一架直升機搜尋海灘，但並沒有結果。

吳母信兒失蹤非因自殺

「我們希望找到他時他還活着，」吳母5月初自新西蘭返國前向傳媒表示，「我們不認為他是那種自殺的人。也許他和朋友藏在某處，或者已經離開奧克蘭。」

吳的家人已表示，任何人若找到吳或其遺體，或提供足夠證據幫助他們找到吳或其遺體，都可獲得20萬紐元的獎勵。「過去幾個月，吳國權的失蹤讓我們的家庭面臨着最困難和痛苦的時期，」吳的哥哥表示，「我們希望調查能夠有結果。」他提到，懸賞金是由自己家拿出，不涉及第三方捐贈。「希望懸賞消息傳出後，有人可以提供關鍵或是準確的消息，幫助我們找到他。」

據早前報道，自4月以來至5月初，當地傳媒曾4次致電警方詢問進展，但都被告知沒有任何新發現，吳的手機亦沒有被找到。警方公布的片段顯示，吳國權失蹤當天穿着黑褲、灰色T恤和綠色外套，腳上可能穿着一雙白色帶黑條紋的Adidas鞋。

（綜合報道）