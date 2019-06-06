廣東省發改委：原則上支持汕頭申報自由貿易試驗區

近年一直有汕頭申報建設自由貿易試驗區（自貿區）的消息傳出。廣東省發展改革委（發改委）最近公佈的一則消息，就表示會在原則上支持汕頭申報自由貿易試驗區。

廣東省發改委4日公布《關於廣東省十三屆人大二次會議第1847號代表建議答覆的函》，關於汕頭保稅區申報建設自由貿易試驗區事宜，函件表示，原則上支持省人大代表提出的「支持汕頭申報建設自由貿易試驗區」的建議，但是考慮到自貿試驗區擴區屬於中央事權，具體能否擴區、擴多大區域、擴哪些區域、什麼時候擴區，都由中央通盤考慮、統一部署，省一級政府及其組成部門僅有建議權。

因此，廣東省商務廳將充分考慮汕頭市有關訴求，向廣東省委、省政府提出建議方案，並提請廣東省政府抓緊向中央提出申請，積極推動廣東自貿試驗區能早日實現擴區。

除此之外，還將積極支持汕頭市做好自貿試驗區改革創新經驗的複製推廣工作，推動汕頭市與自貿試驗區政策聯動、共同發展，在投資貿易便利化、離岸貿易、離岸金融等方面積極探索。

廣東自貿試驗區於2015年掛牌，至今已滿4年，為第二批自貿試驗區。圖為深圳前海蛇口片區。（視覺中國）

值得一提的是，這並非廣東省級層面首次談及汕頭申報自貿區和廣東省自貿區擴區。2018年9月28日的廣東省十三屆人大常委會五次會議上，廣東省自貿辦在匯報廣東自貿區建設情況及工作重點時就曾表示，將推進廣東自貿試驗區擴區，為汕頭經濟特區等地爭取新一輪改革開放的新平台。

廣東自貿試驗區於2015年掛牌，至今已滿4年，為第二批自貿試驗區。目前，廣東自貿試驗區涵蓋三大片區，分別為廣州南沙新區片區、深圳前海蛇口片區、珠海橫琴新區片區，均在珠三角地區。