中俄聯合聲明促戰略合作　外交部：不是走結盟對抗的老路

中國國家主席習近平出訪俄羅斯，並與總統普京簽署兩份聯合聲明，強調中俄兩國合作，發展全面戰略協作夥伴關係。 中國外交部發言人耿爽指，中俄攜手不是走結盟對抗第三方的老路，而是要維護全球戰略穩定。

國家主席習近平到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會面。（資料圖片）

中國國家主席習近平周三（5日）訪問俄羅斯，並於莫斯科克里姆林宮與總統普京（Vladimir Putin）會面，兩人其後簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。

中國外交部發言人耿爽在今日（6日）主持例行記者會時，被問到兩國元首發表聲明的背景和意義，以及提升兩國關係定位的原因。

耿爽指前國際安全形勢複雜，個別國家大搞單邊主義，企圖謀求軍事領域絕對戰略優勢，使全球戰略平衡與穩定面臨嚴峻挑戰。而中俄同為安理會常任理事國，有責任和義務維護全球戰略穩定。此次中俄元首簽署並發表《關於加強全球戰略穩定的聯合聲明》，向全世界發出了兩國致力於維護全球戰略穩定，維護多邊主義和國際秩序的信息。耿爽又指中俄攜手不是為了一己私利，更不是走結盟對抗第三方的老路。

有記者問到為何要提升兩國關係定位，耿爽回應指，中俄將以政治合作、安全合作、務實合作、人文交流、國際協作為重點領域，積極採取措施，不斷提升和深化全面戰略協作，開啟中俄關係更高水平、更大發展的新時代。雙方又將進一步加強全面戰略協作，加大在涉及彼此核心利益問題上相互支持的力度。雙方將着力深化利益交融，繼續開展「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接。雙方將大力促進民心相通，加固世代友好的民意基礎。雙方亦將更加擔當有為，推動世界多極化和國際關係民主化，攜手構建新型國際關係和人類命運共同體。