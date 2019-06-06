【習近平訪俄】中俄元首兩份聲明　促進戰略合作

中國國家主席習近平周三（5日）訪問俄羅斯，並與總統普京（Vladimir Putin）簽署兩份聯合聲明，強調中俄兩國合作，發展全面戰略協作夥伴關係。

中俄元首簽署的聲明分別涉及加強當代全球戰略穩定，以及發展新時代全面戰略協作夥伴關係。前者指出，中俄雙方認識到當前國際安全環境面臨嚴峻挑戰，決心深化戰略互信，加強戰略協作，堅定維護全球和地區戰略穩定。

中俄兩國認為，個別國家出於自身地緣政治甚至商業利益考慮，按照自身需要破壞現行軍控和防止大規模殺傷性武器擴散體系的行為十分危險。因此他們主張，強化核不擴散體系，積極推進核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱。

雙方重申，將一如既往堅持無條件落實伊朗核問題全面協議，並認為美方對伊朗實施單邊制裁不可接受。

中俄雙方主張，合力推動多邊主義，堅持共同維護鞏固來之不易的防擴散和軍控領域國際機制體系，同時呼籲國際社會予以支持，並對旨在破壞軍控、裁軍及防擴散現行協定體系的行為後果進行妥善評估。

習近平訪俄：習近平（左）到訪克里姆林宮與普京（右）會談。（路透社）

推動中俄互惠互利

而在發展新時代全面戰略協作夥伴關係方面，聲明指，中俄關係進入新時代，迎來更大發展的新機遇。雙方宣布，將致力於發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

其目標和方向是：守望相助，相互給予更加堅定有力的戰略支持，支持對方走自身發展道路和維護本國核心利益，保障兩國各自安全、主權和領土完整。為此，雙方將進一步開展相關領域互信合作。

深度融通，就國家發展戰略對接進行密切協調和戰略協作，拓展經貿和投資互利合作。在推進「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接方面加強協調行動。

開拓創新，更加全面挖掘兩國關係潛力和發展動能。普惠共贏，維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

聲明指出，發揮兩國元首戰略引領作用，將政治合作、安全合作、務實合作、人文交流、國際協作作為中俄全面戰略協作夥伴關係的重點領域。充實中俄全面戰略協作夥伴內涵。

（新華社）