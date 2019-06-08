【有片】中國男籃完成軍訓舉行匯報演出　觀看天安門升旗

正在備戰籃球世界盃的中國男籃集訓隊日前結束軍訓，周四（6日）凌晨4點在天安門參加升旗儀式，緊接着又在下午進行軍訓匯報演出。中國籃協主席姚明當晚還為集訓隊舉辦了入隊儀式。

中國男籃6日結束軍訓，舉行匯報演出及男籃世界盃入隊儀式，並觀看天安門升旗儀式。（影片截圖）

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據官方新華社報道，2019年籃球世界盃中國男籃集訓隊入隊儀式周四（6日）在國家體育總局訓練局男籃訓練館舉行，本屆中國男籃集訓工作正式開啟。經過一段時間集訓之後，他們將於本月19至23日與澳洲NBL聯隊進行3場熱身賽。

本次儀式口號是「為中國出場」，籃協主席姚明向此次入選集訓隊的20名球員發出邀請函。運動員代表易建聯現場宣讀了邀請函中的錦囊，錦囊中的寄語出自93歲高齡的中國籃球名宿張長祿。活動現場，集訓隊全員與小學生共同唱國歌，隊員圍繞場地中央的龍標共同高喊「中國」。

男籃集訓隊隊員郭艾倫表示：「今天有一種自然而然的熱血沸騰的感覺。看到這個邀請函，上面的話讓人特別熱血沸騰，就是『如今，光榮的使命交到了你的手中，你背後將是祖國和億萬人的支持與期待』，這回一定要全力以赴與隊伍在一起，好好打比賽，全情投入。」

入隊儀式前，隊伍還到天安門廣場觀看了升旗儀式，並進行了軍訓匯報演出。對於此次全隊觀看升旗儀式的意義，集訓隊主帥李楠表示，歷屆中國男籃出征前，都有觀看出征儀式的傳統，置身於莊嚴肅穆的場景中，「我們希望能夠燃起每名運動員的榮譽感和使命感，將自己的全部奉獻在賽場上，為我們的國家爭得榮譽。」

（新華社）