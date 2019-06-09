央視CCTV-7軍事農業頻道將分家　改為國防軍事頻道8月亮相

近日，內地多個認證軍事微博賬號發布消息稱，今年8月1日起，央視CCTV-7軍事農業頻道將改為CCTV-7國防軍事頻道，同時新增農業農村頻道。更有媒體稱，央視年底將新增CCTV16奧運頻道，專門用來承接獨立出來的2022年北京冬奧會節目及相關轉播。

央視CCTV-7將於8月改名。(網上圖片)

據多家媒體報道，8月1日起，央視CCTV-7軍事．農業頻道將正式走下歷史舞臺，代之以新的CCTV-7國防軍事頻道、CCTV-17農業農村頻道。這意味着獨立的國家級軍事電視頻道，將於一個多月後首次亮相。

過去，曾經有多個公開信息透露央視將為頻道易名。2018年10月25日，國家廣電總局廣播電視規劃院微信公號「廣電獵酷」發布消息稱，中央廣播電視總台、原中央電視台分黨組成員姜文波在ICTC2018超高清論壇作專題報告，報告介紹了央視總台4K超高清電視發展的指導思想、4K技術發展規劃的基本原則、總體目標及4K技術體系建設規模和要點。其中，關於央視總台「第二階段4K超高清電視技術體系能力建設要點」部份，提到「明年（2019年）新開播的頻道：如何解決軍事國防頻道和農業頻道節目源全4K製作？有可能升級的4K頻道：綜藝頻道，紀錄頻道，電視劇頻道，電影頻道等。」

另外，四川省宜賓市敘州區微信公號「敘州之窗」今年6月3日消息稱，近日，CCTV-7《鄉土中國》欄目攝製組在敘州區橫江古鎮取景拍攝紀錄片。「敘州之窗」稱，「據悉，中央電視台軍事．農業頻道（CCTV-7）即將改版，在橫江鎮拍攝的紀錄片將於8月份在CCTV新頻道播出。」

張友驊稱，台灣間諜盯著CCTV7看久了，索性退休後去務農了。（網上圖片）

網友指CCTV7是「耕戰頻道」 鬧出笑話

資料顯示， CCTV-7最初是以播出少兒、軍事、農業、科技四種類別節目為主的專業頻道，於1994年3月1日試播，1995年11月30日正式開播。頻道經歷多次改名及分家，於2010年7月27日改名為軍事·農業頻道；2014年1月1日起，實現高標清同播。

軍事·農業頻道過去被網友們親切地稱為「耕戰頻道」，並引伸出一個笑話，台灣政論節目嘉賓張友驊，曾在節目中表示，台灣間諜盯著大陸CCTV7軍事農業頻道看，漸漸被《致富經》之類欄目吸引，退休後學著去做，果然發了財。

（綜合報道）