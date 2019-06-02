美國拒央視旗下CGTN國會記者證續期申請

中國官媒、央視旗下的中國環球電視台（CGTN）美國分部，繼早前遭美國司法部要求註冊為「外國代理人」後，該台近日申請美國國會記者證續期，但不獲美國廣播電視記者協會（Radio and Television Correspondents Association）批准。

《南華早報》周日（2日）引述協會執行委員會主席奧格爾（Paul Orgel）指，CGTN的申請遭到拒絕，原因是該台根據《外國代理人登記法》（FARA）進行登記，國會規則表明，若屬「外國代理人」，便不可取得有關資格（記者證）。

CGTN旗下女主播劉欣5月30日與美國霍士財經網女主播列根（Trish Regan）就中美貿易矛盾直播辯論。（Getty Images）

什麼是外國代理人登記法？

《外國代理人登記法》要求任何為外國實體從事遊說或公關工作的實體，向美國司法部登記並定期提交最新情況。俄羅斯電視台RT之前也是註冊為外國代理人後，旗下記者失去了美國國會的記者證。

中國環球電視網（CGTN）創立於2000年，屬央視旗下。該電視網女主播劉欣上周四（5月30日）與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan）就中美貿易矛盾舉行直播辯論，掀起一時熱話。

（中央社）