路透社：多間大型科技公司限制員工接觸華為

路透社周一（10日）引述知情人士報道，部份大型科技企業要求員工，停止與華為討論科技和技術標準等議題，以回應美國政府將華為列入黑名單。

據報道，晶片製造商英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）、流動研究公司InterDigital Wireless Inc和韓國運營商LG Uplus等，均已限制員工與華為進行非正式對話。

此類討論是國際會議的常規內容，工程師將在會上為通訊科技制定技術標準，包括下一代移動網路5G。

美國商務部尚未禁止各企業與華為的接觸。但在5月16日，商務部將華為列入貿易黑名單，在未經美國政府允許的情況下，禁止華為與美國企業進行商業往來。

知情人士透露，至少部份大型的美國企業與海外科技公司正在通知員工，限制與華為某些形式的直接互動，希望避免與美國政府發生任何潛在問題。

英特爾與高通稱，已經向各自員工提供合規指引，但拒絕發表進一步的評論。華為未有回應。

一間制定禁止與華為互動規則的歐洲公司的代表稱，參與5G開發的人員「感到震驚」。他說：「這可能會把每個人都推向自己的角落，我們需要合作才能實現5G。這應該是一個全球市場。」多位行業專家稱，上述新的限制措施有可能會拖慢5G網路的建設步伐。

（路透社）