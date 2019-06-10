被揭身家200億　海南高院副院長張家慧簡歷從官網撤下

海南省高級人民法院（海南省高院）原副院長的張家慧的簡歷，已經從海南省高院官網撤下。 早前報道，張家慧及其丈夫劉遠生被揭出兩人家族掌管生意價值高達200億元（人民幣，下同）。時至5月31日，海南省委政法委聯合調查組通報，張家慧涉嫌嚴重違紀違法，接受省紀委監委審查調查。

影片顯示，張家慧（戴眼鏡女）打麻將的輸贏金額很大。（網上圖片）

今日上午，在海南省高院官方網站「天涯法律網」，原任海南省高院副院長的張家慧的簡歷已經被撤下。

公開資料顯示，現年54歲的張家慧是重慶萬州人，法學博士。其丈夫劉遠生亦是法學博士，曾在四川和海南當過法官，是民盟海南省委副主委、海南省政協常委，擔任多家企業的總經理或董事長。

打高額麻將被揭具有百億資產

今年4月30日，重慶萬州區法院開庭審理一宗敲詐勒索案。被告易真武被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的影片及夫妻倆的私人言論作為要挾，敲詐張家慧夫婦200萬元。這些影片顯示，他們打麻將的輸贏金額很大，上不封頂，最大的兩三筆都在1.92萬元。

此後有傳媒報道稱，張家慧、劉遠生夫婦及其雙方親友、商業夥伴擔任相關公司投資人、高管，掌控著龐雜的利益鏈，構建價值超百億的商業帝國。據估算，張家慧夫婦持有的企業總資產保守估計至少200億人民幣。

時至5月31日，官方通報張家慧涉嫌嚴重違紀違法，接受省紀委監委審查調查；劉遠生涉嫌違法犯罪，接受公安機關偵查。