性侵11歲洛杉磯遊學中國女童　美國牧師罪成被判囚6年

去年2月，一名到美國洛杉磯柯汶纳市（Covina）參加遊學團的11歲中國女生，在酒店房間內遭到性侵犯。疑犯名為李維拉（Douglas Rivera），現年41歲，是美國加州的一名牧師。 最新消息指，里維拉性侵兒童罪成，被判監6年之餘，終身列為性罪犯（sex offender）。

性侵女童的男子名為李維拉（Douglas Rivera）現年41歲，是美國加州的一名牧師。（資料圖片）

事件發生於當地時間2月7日晚上8時，李維拉駕駛一輛紅色小卡車，駛入緊鄰10號公路的柯汶納市一家華資酒店。

閉路電視片段顯示，他的汽車在酒店轉兩圈之後，選擇在兩名女生下榻且未有拉上窗簾的房間前停留，他一邊假裝打電話一邊偷窺，並疑似回到車上自慰。之後繞道進入該酒店房間。兩人以為是監護人查房，打開房門之際，他強行進入房間，要求房中一名女學生口交，他事後駕車逃離現場。

據稱，房間內的兩名女生年齡在10到12歲之間，是來自浙江杭州的一個遊學團成員，都不會講英語。

閉路電視片段顯示，李維拉當時走下車，故意在客房窗外假裝打電話近30分鐘，趁機通過窗戶偷窺。（網絡圖片）

曾自稱沒有做錯事

警方公開閉路電視片段後，當地許多人致電警局，指出片段中的男子就是李維拉。李維拉於2月11日向警局自首前，曾在社交平台Instagram自拍錄像喊冤，稱自己沒做錯事，只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點。

李維拉事後被指控性侵犯、猥褻暴露和入室盜竊等罪名。他之前一度辯稱無罪。洛杉磯縣檢察官格雷夫斯（Michelle Graves）說，李維拉對檢方指控他猥褻兒童行為的重罪「不抗辯」（no contest plea），他的刑期因此很快確定。