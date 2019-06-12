【華南暴雨】廣東河源暴雨已致8死3傷　直接經濟總損失達3.9億

近日，包括廣東、福建、廣西等地在內的華南多個省區暴雨成災。11日，廣東河源市政府發布消息稱，連日的暴雨導致63個鄉鎮受災， 因災死亡8人，受傷3人，受災人口11.455萬人，直接經濟總損失3.9億元人民幣。

6月10日，廣東河源，武警河源支隊官兵轉移被困民眾。（視覺中國）

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據悉，從6月9日20時至10日19時30分，該市中部和北部出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，南部出現雷陣雨，全市有74個網站超過50毫米，其中64個站超過100毫米，8個網站超過200毫米，全市最大降雨量出現在連平上坪249.1毫米，受暴雨影響，全市各地不同程度受災。其中，連平縣上坪鎮受災最為嚴重。經研判，這次洪水為該鎮歷史上第一大洪水。

據統計，河源受災鄉鎮63個，因災死亡8人，受傷3人（沒有生命危險），受災人口11.455萬人，倒塌房屋956間，轉移人口1.454萬人。目前，連平縣上坪鎮新陂村橋樑沖毀，老人、小孩和孕婦已獲救，約300人已成功轉移。

暴雨成災，損失嚴重。據悉，此次農作物受災面積5.86萬畝，水產養殖損失面積0.63萬畝，數量2.814萬噸，損壞山塘94座，損壞堤防244處，2560米，沖毀橋樑54座，沖毀塘壩343座，山體滑坡2408宗，損壞灌溉設施644處，直接經濟總損失3.9億元人民幣。

此次暴雨洪澇還導致部分路段交通一度中斷。

為了全力搶險救災，河源派出駐軍、武警、公安、消防、民兵等搶險人員300余人參與救援。由50人組成的醫療隊伍和救護車趕往上坪、內莞等受災現場救災。緊急調用搶險衝鋒舟、救生衣、救生圈、救生繩一大批，民政等部門已經準備好食品、救災物資等送往受災地區。

據河源市氣象局預計，未來幾天，河源仍有持續性強降水，局地伴有短時強降水、8級左右雷雨大風等強對流天氣。

（羊城晚報）