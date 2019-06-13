【中美女主播激辯】應約第二輪對話　劉欣再回覆：可商量時間方式

中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣和美國霍士（FOX）新聞主播列根（Trish Regan），二人上月底的公開辯論引起極大關注，雖然時間只有短短十多分鐘，但已有觸及知識產權、關稅、中國經濟體制等重要議題。 上周四（6日），列根在其Twitter上向劉欣發出第二輪對話邀請。6天後，劉欣於周三（12日）正式回覆，表示同意應約，可以一起商量時間和方式。

Hi @trish_regan, as I said before, I'd love to be back on your show. Let's talk between us about when & how to have another meaningful discussion on #trade. (To the Twitter universe: don't expect a debate, but a tough, honest & respectful CONVERSATION.) I look forward to it! — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年6月12日

劉欣在Twitter上寫道，「如同我說過的那樣，我很高興能回到你的節目中來。讓我們商量一下，在甚麼時間、以甚麼方式來再次進行一場有意義的關於貿易的討論。」劉欣又指出，不要期待一場辯論，但是會有一場艱難的、誠實的、尊重的對話。

目前列根尚就劉欣的帖文作出回應。但在劉欣的Twitter留言中，有網民對劉欣表達「加油、支持」這類的聲音；還有人提出，希望笫二輪對話能有中方進行提問的機會，以及應該在中國進行直播。

據此前報道，二人在5月30日進行了笫一場16分鐘的越洋對話後，6月6日，列根向劉欣發出第二輪對話邀請，並稱會繼續聽取與中國貿易有關的各方意見。

對此，劉欣翌日（7日）便回應稱，感謝列根的熱情邀請，但由於要過端午節，她會在下周會儘快回覆。6天後，劉欣於12日給出了上述正式答覆。

（綜合報道）