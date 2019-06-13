【最貴午餐】從紐約移師三藩市　孫宇晨巴菲特7月25日會面

一年一度的「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐拍賣日前結束，拍出了天價457萬元美元（約3,563萬港元），再創歷史新高。「幸運兒」為內地區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨。 據內媒報道，波場周三（12日）宣布，孫宇晨參與的巴菲特第20屆年度慈善午餐將在三藩市舉行，日期則定於7月25日。

內地區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨（右）以近457萬元美元拍下與巴菲特（左）慈善午餐。（Twitter）

報道稱，孫宇晨表示，決定將今年的巴菲特慈善午餐轉移到三藩市，是要進一步凸顯位於該市的格萊德基金會（Glide Foundation）為慈善事業做的努力。他還說，午餐會的最重要話題是希望修正巴菲特價值投資理論。

據悉，巴菲特年度慈善午餐歷年來都在美國紐約餐廳Smith & Wollensky舉行。這家餐廳過去都向格萊德基金會捐贈1萬美元。作為替代，孫宇晨指，他今年將向格萊德方面再捐出10萬美元。午餐的具體地點和時間將於此後公布，孫宇晨有權邀請7名嘉賓和他一道出席。

實際上，孫宇晨以天價拍下巴菲特午餐的消息曝光後，全球視線聚焦在這位中國年輕人身上。不過，網上圍繞孫宇晨「套現跑路」、「抄襲」、「空氣幣」的質疑聲不絕，孫宇晨甚至被稱為「幣圈賈躍亭」。

數天前在網上流傳，萬達集團董事長王健林的兒子王思聰用粗口罵孫宇晨是傻子。

王思聰疑似罵孫宇晨。（網上截圖）

孫宇晨亦不甘示弱，在社交媒體轉貼王思聰的圖片，指他靠父幹兼創業失敗。「靠爹的還敢罵靠自己的，80後還敢罵90後，搞個直播就倒閉的敢罵還在創業的，誰給你的勇氣，梁靜茹嗎?」

（綜合報道）