內地網民造謠傳播「華為高管是美國間諜」　2人被行拘1人遭訓誡

中美貿易戰持續升級之際，美國對中國科技巨頭華為實施禁令。 此後，華為一直處於輿論中心，一舉一動愈發引人關注，而關於華為的謠言也接連不斷。 近日，內地3名網民因為在網上傳播「華為內部有美國間諜」「華為高管何剛被抓」等不實消息，被處以行政拘留和教育訓誡。

微信流傳消息稱「華為高層何剛被抓」（左圖），何剛其後在朋友圈闢謠說「謠言遍地」（右圖）。

上周有傳言稱「華為內部抓了一批美國間諜，國家安全局直接動手，事先通知了華為，包括一些高級幹部，其中大部分在海外被策反，即使返回國內華為分部也繼續為美國CIA服務，今朝翻船。」另一條短消息中則指，「華為高層何剛被抓。」

據悉，何剛是華為消費者業務手機產品線總裁，針對網上流傳自己被抓的消息，他在朋友圈闢謠稱：「多事之秋，謠言遍地。眾城成城，再鑄輝煌。」

從網上流傳的圖片所看，中國能源網首席信息官韓曉平懷疑是涉案者之一，未對謠言查證便進行傳播。（微博）

中央政法委微信公眾號「長安劍」13日報道指，該謠言資訊最早由吳某在微信群中傳播。倪某隨後對謠言進行加工，並在微信群中傳播。新浪微博網絡大V韓某某對謠言進行轉發，致使謠言資訊進一步擴散發酵。

因涉嫌尋釁滋事，吳某、倪某、韓某某分別在深圳、東莞和北京到案，3人也向公安部門供述了各自造謠的原因。吳某稱，他編造謠言的目的是為了炫耀自己的資訊獲取能力，增加在好友中的談資，遂將謠言發表在從事電子通訊行業的同學微信群中。倪某則因猜測被抓者為華為高層人員對謠言進行加工並傳播。而韓某某未對謠言查證便進行傳播。

對於3人的行為，3地警方根據《治安管理處罰法》相關規定，對吳某行政拘留10日，對倪某行政拘留3日；對韓某某則予以教育訓誡。

（綜合報道）