【糧食殺手】貪夜蛾擴散至18省市　農業農村部要求全面監測預警

6月13日，農業農村部召開全國草地貪夜蛾防控工作推進落實視頻會議，對防控工作進行再動員、再部署、再落實。 會議要求，要對草地貪夜蛾進行全面監測預警，加強應急防治，指導科學用藥，多措並舉減輕病蟲危害。

農業農村部會議現場。（農業農村部）

會議指出，草地貪夜蛾自今年1月遷飛入侵中國以來，已擴散蔓延到18個省區市，並呈繼續北遷趨勢，防控形勢嚴峻，任務緊迫艱巨。要按照「嚴密監測、全面撲殺、防治結合、分區施策」的要求，因地制宜推進分區防控。

西南和華南周年繁殖區，要全力撲殺境外遷入蟲源、全程控制蟲口基數，控制遷出蟲源；江南和江淮遷飛過渡區，要阻殺遷入成蟲、壓低繁殖基數、減少遷出蟲源，減輕北方地區壓力；黃淮和北方重點防範區，要重點設防、充分準備，及時誘殺成蟲、主攻低齡幼蟲，將危害損失控制在最低限度。

會議強調，各級農業農村部門要全面監測預警，增加網點、增派人員、裝配設備，廣泛發動農民群眾，系統監測、全面普查。加強應急防治，堅持「治早治小、全力撲殺」，集中發生區組織統防統治和群防群治，零星發生區開展帶藥偵查點殺點治。指導科學用藥，選准農藥、保證供應、加強指導，控制草地貪夜蛾危害，保證農產品品質安全。推進持續控制，堅持治標治本相結合，因地制宜調整種植結構，發揮生物多樣性作用，多措並舉減輕病蟲危害。

會議要求，打贏草地貪夜蛾攻堅戰，要落實屬地責任，落實蟲情報告制度，新發區域當天即報，已發區域一周兩報，節假日應急值守。

（農業農村部網站）