【橫掃18省】「糧食殺手」貪夜蛾擴散　農業部公布25種應急農藥

根據農業農村部最新消息，「糧食殺手」草地貪夜蛾（又稱秋黏蟲）目前已經擴散到全國18個省份，嚴重威脅內地農業及糧食生產安全。農業農村部在專家論證的基礎上，提出了25種應急使用的農藥產品。

農業部列出25種應急農藥

周二（4日），農業農村部網站發布《關於做好草地貪夜蛾應急防治用藥有關工作的通知》指出，草地貪夜蛾在2019年1月由東南亞侵入中國雲南、廣西，目前已在18個省（區、市）發現，嚴重威脅農業及糧食生產安全。

農業農村部稱，草地貪夜蛾是聯合國糧農組織全球預警的跨國界遷飛性農業重大害蟲，已在近100個國家發生。其孵化的幼蟲喜食粟米、甘蔗、高粱、馬鈴薯、水稻等80多種植物，受害後一般減產20至30%，嚴重時可造成絕收。

據悉，目前中國尚無防治該蟲的登記農藥，《通知》指出，根據《農藥管理條例》有關規定，農業部在專家論證的基礎上，提出了25種應急使用的農藥產品。各地農業農村部門要結合當地實際情況選擇推薦藥劑，推薦給農民使用。在發布的農藥名單中，甲胺磷、蟲蟎腈、甲氰菊酯、溴氰菊酯、乙醯等都在列。

貪夜蛾孵化的幼蟲喜食粟米等植物，中國北方粟米主產區是重點防範區。（資料圖片／視覺中國）

重點防範區：北方粟米主產區

農業農村部強調，要把防控草地貪夜蛾作為當前糧食生產的大事要事來抓。北方粟米主產區是重點防範區，抓好低齡幼蟲防控，發生區域防控處置率要達到90%以上，危害損失控制在5%以內。

據央視新聞日前報道，專家預計，草地貪夜蛾將隨著季風向中國中部和北部進行蔓延擴散。或將在6月份進入到黃淮玉米主產區，在7月份到達東北春玉米主產區。但專家表示，在技術上仍是可防可控的。

（界面新聞）