【消滅瘧疾】青蒿素抗藥性難題獲突破　屠呦呦團隊提治療應對方案

中國科學家屠呦呦發現的青蒿素，搭配其他抗瘧疾藥物組成聯合療法，過去已挽救全球數百萬人的生命，是世界衛生組織推薦的最佳療法。不過，部份地區的瘧原蟲出現對青蒿素類藥物的抗藥性，構成全球抗瘧的最大技術挑戰。
值得振奮是，屠呦呦團隊及其團隊經過多年攻堅，在抗瘧機理研究、抗藥性成因和調整治療手段等方面取得突破，於近期提出應對青蒿素抗藥性難題的治療方案，並在青蒿素治療紅斑狼瘡等適應症等方面取得新進展。
屠呦呦多年來獲得過多個重大科學獎項。（路透社）
新華社周一（17日）報道指，自屠呦呦發現青蒿素以來，青蒿素衍生物一直作為最有效、無併發症的瘧疾聯合用藥。然而世衛最新報告顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，2020年前瘧疾感染率和死亡率下降40%的階段性目標將難以實現。究其原因，除對瘧疾防治經費支持力度和核心干預措施覆蓋不足等因素外，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性，是當前全球抗瘧面臨的最大技術挑戰。
報道引述世衛等機構研究指，柬埔寨、泰國、緬甸、越南等國對瘧疾感染者採用青蒿素聯合療法的3天周期治療過程中，瘧原蟲清除速度出現緩慢跡象，並產生對青蒿素的抗藥性。
應對抗藥性 新方案顯著提升療效
經過3年多科研攻堅，屠呦呦團隊在抗瘧機理研究、抗藥性成因、調整治療手段等方面終獲新突破，提出新的治療應對方案：一是適當延長用藥時間，由3天療法增至5天或7天療法；二是更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，顯著提升療效。
屠呦呦認為，解決青蒿素抗藥性難題的意義重大：一是堅定了全球青蒿素研發方向，即在未來很長一段時間內，青蒿素依然是人類抗瘧首選高效藥物；二是因青蒿素抗瘧藥價格低廉，每個療程僅需幾美元，適用於疫區集中的非洲廣大貧困地區人群，更有助於實現全球消滅瘧疾的目標。
此外，屠呦呦團隊還透過試驗發現，雙氫青蒿素對治療具有高變異性的紅斑狼瘡效果獨特，若後續試驗順利，相關藥物或最快於2026年前後獲批上市。
青蒿素等傳統中醫藥科研論著將納入《牛津醫學教科書》第六版。圖為第五版。（網上圖片）
青蒿素論著有望納入《牛津醫學教科書》
報道還從中國中醫科學院獲悉，由屠呦呦團隊成員、中國中醫科學院研究員廖福龍等專家撰寫的青蒿素等傳統中醫藥科研論著，有望首次納入國際權威醫學教科書《牛津醫學教科書》（Oxford Textbook of Medicine）。業界認為，這將成為中醫文化「走出去」的重要實踐成果。
《牛津醫學教科書》主編考克斯（Timothy M. Cox）教授說，對傳統中醫藥論著即將納入該教科書感到高興，入選的中醫藥章節既重要又具深度，這一切都是中國科學家傑出努力的結果。
（新華社）