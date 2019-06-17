【消滅瘧疾】青蒿素抗藥性難題獲突破　屠呦呦團隊提治療應對方案

中國科學家屠呦呦發現的青蒿素，搭配其他抗瘧疾藥物組成聯合療法，過去已挽救全球數百萬人的生命，是世界衛生組織推薦的最佳療法。不過，部份地區的瘧原蟲出現對青蒿素類藥物的抗藥性，構成全球抗瘧的最大技術挑戰。 值得振奮是，屠呦呦團隊及其團隊經過多年攻堅，在抗瘧機理研究、抗藥性成因和調整治療手段等方面取得突破，於近期提出應對青蒿素抗藥性難題的治療方案，並在青蒿素治療紅斑狼瘡等適應症等方面取得新進展。

屠呦呦多年來獲得過多個重大科學獎項。（路透社）

新華社周一（17日）報道指，自屠呦呦發現青蒿素以來，青蒿素衍生物一直作為最有效、無併發症的瘧疾聯合用藥。然而世衛最新報告顯示，全球瘧疾防治進展陷入停滯，瘧疾仍是世界上最主要的致死病因之一，2020年前瘧疾感染率和死亡率下降40%的階段性目標將難以實現。究其原因，除對瘧疾防治經費支持力度和核心干預措施覆蓋不足等因素外，瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥物產生抗藥性，是當前全球抗瘧面臨的最大技術挑戰。

報道引述世衛等機構研究指，柬埔寨、泰國、緬甸、越南等國對瘧疾感染者採用青蒿素聯合療法的3天周期治療過程中，瘧原蟲清除速度出現緩慢跡象，並產生對青蒿素的抗藥性。

應對抗藥性 新方案顯著提升療效

經過3年多科研攻堅，屠呦呦團隊在抗瘧機理研究、抗藥性成因、調整治療手段等方面終獲新突破，提出新的治療應對方案：一是適當延長用藥時間，由3天療法增至5天或7天療法；二是更換青蒿素聯合療法中已產生抗藥性的輔助藥物，顯著提升療效。

屠呦呦認為，解決青蒿素抗藥性難題的意義重大：一是堅定了全球青蒿素研發方向，即在未來很長一段時間內，青蒿素依然是人類抗瘧首選高效藥物；二是因青蒿素抗瘧藥價格低廉，每個療程僅需幾美元，適用於疫區集中的非洲廣大貧困地區人群，更有助於實現全球消滅瘧疾的目標。

此外，屠呦呦團隊還透過試驗發現，雙氫青蒿素對治療具有高變異性的紅斑狼瘡效果獨特，若後續試驗順利，相關藥物或最快於2026年前後獲批上市。