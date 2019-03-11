【埃塞俄比亞空難】33歲國企才俊罹難　駐南蘇丹躲過政變捱過瘧疾

當地時間3月10日早上，一班埃塞俄比亞航空航班在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，機上157人全部罹難，包括8名中國公民。 這8人中有中國航空工業集團成套設備公司的一名33歲的處長金也淘。據其同事憶述，他年紀輕輕就已成為公司業務骨幹，在外駐南蘇丹時經歷過不少動盪，卻不幸在今次事件中離世，令人唏噓。

埃塞俄比亞空難遇難者金也陶生前畫面。（視頻截圖） 金也淘是中航國際成套設備公司職教處處長，1986年出生。根據《紅星新聞》報道，金也淘2011年碩士畢業於西北工業大學，專業為航空製造工程，他在學校活動中喜歡參與籃球賽和唱歌比賽。畢業後，直接進入中航國際工作。 個人曾榮獲中航國際十佳青年 據其同事接受《新京報》採訪時描述，金也淘是工作的業務骨幹，年輕、有過在南蘇丹常駐經歷、專業背景強，他因而受到重用。金也淘所帶領團隊曾獲航空工業「青年文明號」，個人曾榮獲中航國際十佳青年、優秀員工。 據悉，金也淘在南蘇丹期間，曾經經歷過當地一次政變。他在一個視像採訪中曾講到當時的經歷：他當時剛剛來到南蘇丹時，就得知隔壁院子裡的一個保安在動亂中被槍殺，整個人非常地震驚害怕。在南蘇丹的挑戰不僅於此，金也淘還曾染上過瘧疾。

埃塞俄比亞空難遇難者金也陶曾在外駐南蘇丹工作，曾經歷過政變和瘧疾，卻不幸在今次事件中離世。（視頻截圖）

負責中航國際教職工作

從南蘇丹回來以後，金也淘開始負責中航國際職業教育工作，成為公司在此發展方向上的領頭者。

《紅星新聞》引述一名認識金也淘的微博網友，指他是一個「特別不錯的小伙兒」。金也淘的同事們也表示，他在外經歷了戰亂、戰勝了疾病、克服了孤單，但最終因空難離世，令人非常唏噓。

是次公幹出差肯尼亞、烏干達、加蓬

中航國際及金也淘的母校西北工業大學今日對其離世表示哀悼。中航國際指，金也淘本次出差是前往肯尼亞、烏干達、加蓬3國執行職業教育項目，又指他「樂觀進取、親和友善，有擔當有作為，他的離去是我們的巨大損失！」。該公司表示將傾力扶助金也淘的親人。

西北工業大學則稱「今天，我們失去了一位年輕的校友，中航國際失去了一位優秀的員工，國家失去了一位勤奮報國的青年。」為遇難同胞默哀，向金也淘校友和他的家人致以哀悼和慰問。