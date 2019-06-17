【逃犯條例】《中國日報》稱港父母遊行為反美干預　網民批標題黨

《中國日報》英文版網站今日（17日）刊登一篇報道，指香港家長16日上街遊行，抗議美國插手香港事務。 網民大感不滿，指《中國日報》製造假新聞。16日的確有約100人到美國駐港總領事館請願，但並非遊行，而且《中國日報》未有報道周日大批民眾遊行反「送中」，亦未有提到特首林鄭月娥出新聞稿致歉。

《中國日報》英文版，以題目「香港家長遊行抗議美國插手」報道工聯會到美國駐港總領事館抗議一事。（網站截圖）

《中國日報》英文版的網站，今日早上上載一篇報道，題目為〈香港家長遊行抗議美國干預〉，該文章並上載到《中國日報》的fb，但隨即引來網民轉發及熱議，但不是讚好而是畀「嬲」，紛紛鬧爆《中國日報》是標題黨，故意誤導外國讀者，以為香港200萬人遊行是反對美國。

文中提到的示威活動，其實是昨日工聯會及保公義撐修例大聯盟約100人，早上到美國駐港總領事館外請願，要求美國不要干預香港內部事務。報道引述工聯會會長吳秋北指有美國政客多次就香港修訂《逃犯條例》一事發表意見，又指外國勢力勾結香港反對派煽動香港年輕人參與違法抗議行動。

除了這篇文章外，《中國日報》英文版的網站未有隻字報道香港6.16反修訂《逃犯條例》大遊行，更未有提到林鄭月娥於當日傍晚透過新聞稿向市民致歉。