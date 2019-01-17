《大公報》稱台媒記者「蔡英文密使」　台總統府：強烈譴責假新聞

香港《大公報》近日與台灣媒體《自由時報》隔空對罵，事緣前者以頭版全版刊登「蔡密使見『學動』授『獨計』」的報道，但後者隨即稱「總統密使晤港獨？假的！大公報搞烏龍 偷拍本報記者」，解釋只是一般採訪活動。 事件愈鬧愈大，台灣總統府在周四（17日）發聲明斥《大公報》是假新聞，予以強烈譴責，更表明已要求國安局等相關單位介入調查；陸委會亦稱涉事《大公報》記者僅以自由行名義來台，涉嫌違法採訪。

《大公報》周三（16日）在頭版以「蔡密使見學動『學動』授『獨』計」為題，全版報道「學生動源」三名成員在台灣的行蹤。報道稱三人在總統府旁的國史館會見「神秘男」，不但表現恭敬，且情況更有如老師訓導學生一樣，雙方傾談1.5半小時。報道又引述「熟悉台灣政治的當地記者」稱，「神秘男」車牌資料顯示其「很可能是官員公務車」。報道更特別提到，國史館直屬總統府，地位超然，「任職人員全是蔡英文的幕僚」。

《自由時報》反駁《大公報》報道，指「神秘男」實是該報政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀。（《自由時報》網頁截圖）

《自由時報》隨即在當天下午發表「總統密使晤港獨？假的！大公報搞烏龍 偷拍本報記者」的報道，《大公報》所偷拍的「神秘男」，其實只是該報政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀。報道引述蘇永耀表示，由於此前《大公報》及《文匯報》同步以頭版報道刊登跟拍「學動」三名成員來台的新聞，並稱「極盡醜化打壓之能事」，因而相約三人在國史館當面採訪以了解原因，同行還有評論家林保華老婆楊月清。

台灣總統發言人黃重諺斥《大公報》的報道是假新聞，予以強烈譴責。（「總統發言人」Fb專頁截圖）

台灣總統府發言人黃重諺周四透過Facebook發聲明，直斥《大公報》的報道是「一則假新聞」，「所謂的密使，是一名台灣的媒體記者，而報道中相關情節，也全為不實報道」。黃重諺更表明，總統府非常重視《大公報》不法跟蹤監視，已要求國安局等相關單位進行調查，以確保台灣民眾與來台旅客的安全。

陸委會發言人邱垂正同日亦批評《大公報》的報道「純屬子虛烏有」，同時經調查發現《大公報》或《文匯報》均未有申請駐台採訪，涉事《大公報》記者僅以自由行名義入境。陸委會將配合相關單位，調查是否違法採訪、跟拍，並將嚴懲任何涉及不法行為。

（綜合報道）