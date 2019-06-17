習近平6月20至21日國事訪問朝鮮　將與金正恩會面

中共中央對外聯絡部發言人宣布，國家主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。 ​​​​ 外交部透露，習近平訪問期間將與朝鮮領導人金正恩舉行會談，並參謁中朝友誼塔。

習近平2008年以國家副主席身份應邀訪問朝鮮。（網上圖片）

中共中央對外聯絡部發言人胡兆明17日在北京宣布：應朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。 ​​​這是習近平上台以來首次訪問朝鮮，也是中國國家主席14年來再次訪問朝鮮。上一次中國最高領導人訪問朝鮮是2005年，時任國家主席胡錦濤2005年10月28日至30日到朝鮮訪問三天，當時朝鮮最高領導人金正日到機場親自迎接。

據中聯部和中國外交部有關負責人還透露，訪問期間，習近平將同金正恩舉行會見會談，參謁中朝友誼塔等活動。兩國領導人將回顧過去70年兩國關係發展進程，就新時代中朝關係發展深入交換意見。雙方將就半島形勢進一步交換意見，雙方亦將介紹各自國內發展情況。

2018年3月、5月、6月以及2019年1月，金正恩四次訪華。在訪華期間，金正恩也多次邀請習近平訪問朝鮮，外界一直猜測習近平何時會訪問朝鮮。

美鮮領導人2月在越南的「特金會」沒有成果。(資料圖片)

習近平出訪時間敏感

值得一提的是，現時正值中美貿易談判陷入僵局，貿易戰升級之際，習近平訪問朝鮮的時機比較敏感，有報道指中國在打「朝鮮牌」向美國施懕。習近平有可能在6月底的日本G20峰會上會晤美國總統特朗普，重啟兩國的貿易談判。朝鮮是中國擁有的可以對美國施壓的一張牌。 近來美朝關係也比較緊張，越南「特金會」無任何結果，美朝核談判也陷入僵局。 當地時間6月11日，在美朝聯合聲明簽署一周年之際，朝鮮中央通訊社刊文敦促美國撤回對朝敵對政策。文章稱，美國傲慢的單邊政策對於重視主權的朝鮮來說是行不通的。朝美領導人於去年6月12日達成的朝美聯合聲明具有重要歷史意義，但卻因美國的不履行而面臨變成「一紙空文」。文章表示，朝方耐心有限，敦促美國立刻撤回對朝敵對政策。