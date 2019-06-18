「承認中國市場經濟地位」申訴案　中方從WTO撤訴

世貿組織（WTO）爭端解決小組星期一（6月17日）表示，中國已停止向世貿組織提出的「承認中國市場經濟地位」爭端的訴訟。 這意味著中國必須要接受歐盟和美國對中國廉價商品繼續施加的「反傾銷」關稅。

中國商務部副部長王受文此前曾表示，中國經過這麼多年的改革，中國經濟的基本特徵就是社會主義市場經濟體制，就是市場在資源配置中起決定性作用，政府更好發揮作用。（網絡圖片）

據路透社消息，一位接近此爭端的貿易官員說，世貿組織的大部分裁決都對北京不利，因此北京選擇在世貿組織正式的結果出來之前停止爭端訴訟。這位官員說，「他們敗訴了很多，他們甚至不想讓世界看到爭端解決小組（裁決）的理由。」

在沒有世貿組織做出對北京有利的裁決的情況下，歐盟和美國能不理會中國宣稱的他們的商品價格公平，繼續對廉價中國商品加徵關稅。

中國堅持認為，根據2001年加入WTO規定，中國在加入世貿組織15年後應該被認定為「市場經濟地位」。中國常駐世貿組織代表張向晨在世貿組織2017年的一次聽證上說，「中國認為，對於這個簡單和明確無誤的條約用詞，不可能再有其他似是而非的解讀了」。

但是，美國和歐盟不同意中國的說法。他們說，中國的商品，尤其是鋼製品和鋁製品，由於享受政府的補貼，接受政府的支持，價格嚴重偏低，讓中國出口商得到不公平的競爭優勢。

針對歐洲、美國、日本等國不承認中國的市場經濟地位、拒絕放棄替代國的做法，中國商務部副部長王受文此前曾表示，關於市場經濟地位的問題，實際上WTO沒有關於市場經濟的一個標準。他稱，中國加入世貿組織以來，經過這麼多年的改革，中國經濟的基本特徵就是社會主義市場經濟體制，就是市場在資源配置中起決定性作用，政府更好發揮作用。

王受文還表示，《中國加入世貿組織議定書》第15條白紙黑字說得非常清晰，就是在15年之後，相關WTO成員對中國實施的反傾銷調查中的替代國的做法到期了，所以中國希望這些成員能夠履行他們的義務。

（綜合報道）