【四川地震】連夜趕路數百里返鄉　川漢抱玩偶廢墟中尋子僅見遺體

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，其後出現超過60次餘震。截至周二（18日）早上，地震已造成12人死亡。 地震發生後，一位身在二百公里外的成都的父親連夜趕路回到宜賓，抱着兒子的玩偶，在變為廢墟的家中苦苦尋覓兒子的身影，然而最終卻僅尋獲孩子的遺體，令他失聲痛哭。此外，有婦人在地震時無力同時解救屋內的5歲孫子和80多歲老太，她抱住孫子屋外跑，一邊對老太哭喊「我已經救不了你了呀，怎麼辦呀？」所幸丈夫趕來攙扶老太，一家人都平安無事。

消防人員從廢墟中找到男孩，遺憾已無生命體徵。（封面新聞）

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6月18日凌晨5時左右，在長寧縣雙河鎮葡萄村八組竹林口，一處2層樓房已徹底淪為廢墟，一名7歲男孩已在此被困6小時，消防人員在現場展開救援工作。

在救援現場，這名男孩的姓李父親已從成都趕回近1小時，他到達後，在垮塌的房屋邊撿起兒子平時最愛的玩具，站在現場，望着兒子可能被埋的地方發呆等待。5時40分左右，救援隊伍將這名男孩救出，但經過現場醫護人員確認已遇難，父親等來噩耗，失聲痛哭。

地震造成當地多處房屋倒塌。（新京報）

難同時救​孫子老太 婦人哭喊

此外，地震發生時，一名羅姓婦人感到整間房屋持續劇烈晃動數秒，窗框、茶几上的杯子都發出「哐當哐當」的聲音，「汶川地震那次我也感受到了搖晃，但沒有這次強烈。」

由於羅婦的兒子和女兒在縣城上班，家中只有她與丈夫帶着老太和孫子生活。事發時，羅文的腿隨着房子一起抖了起來，眼淚也跟着流。由於老太眼睛看不清楚且行動不便，孫子亦被嚇得大哭，僅憑她一人很難同時救兩個人。

羅婦當下做出艱難的抉擇，赤腳抱起嚎啕大哭的5歲孫子往屋外跑，一邊回頭朝着80多歲老太哭喊：「我已經救不了你了呀，怎麼辦呀？」幸運的是，羅婦的丈夫從另一個房間趕來，將老太攙扶着走出房屋，一家人索性平安無事。

婦親眼見房屋垮塌 家人被壓住身亡

不過，雙河鎮葡萄村的一戶人家裏，就只剩下12歲的小女孩和姨婆倖存。這名姓李姨婆表示，家族一共有3戶人家都住在一起，她的大哥、嫂嫂和就讀小學的姪孫不幸死亡。她自己的腿部則有大量淤傷，驚魂未定地表示，自己是從廢墟裏爬出來的，姪孫女亦是從廢墟裏被救出。

這名姨婆提到，地震發生時搖晃太厲害，根本沒時間反應，人都站不穩，還沒開始跑，磚瓦房就徹底垮塌了。她在打電話給其他家人報平安時，忍不住哽咽道「該怎麼辦嘛，甚麼都沒了，我不知道怎麼辦」。

（新京報／每日經濟新聞）