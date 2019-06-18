吉林延邊發生1.3級地震　臨近朝鮮豐溪里核試驗場

6月17日，中國地震台網正式測定：6月17日19時38分在吉林延邊州琿春市（疑爆，即人工地震）（北緯42.94度，東經130.30度）發生1.3級地震，震源深度0千米。 延邊是中國與朝鮮接壤的朝鮮族自治州，臨近朝鮮咸鏡北道，而咸鏡北道則正是豐溪里核試驗場所在。

6月17日，中國官方發布消息稱：應朝鮮勞動党委員長、國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。

中國官方介紹稱：「這是我們黨和國家最高領導人時隔14年再次訪問朝鮮，也是黨的十八大以來習近平總書記首次訪問朝鮮。此訪正值中朝建交70周年之際，對兩國關係具有承上啟下、繼往開來的重要意義。」

就在中國官方宣布國家主席習近平將出訪朝鮮的消息時，吉林發生地震，引起了網民諸多聯想，不過，截至目前，並沒有朝鮮進行任何核試驗的官方消息。

2017年9月3日，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》曾高調報導了該國在東北部咸鏡北道豐溪里進行了第6次核試驗，據稱，該實驗是搭載洲際彈道導彈的氫彈實驗。

當時的報導還刊登了金正恩在核武器研究所視察安裝於洲際彈道導彈的氫彈頭時的照片和發言。

琿春市地理位置：