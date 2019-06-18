美伊緊張關係升級　王毅籲各方保持理性克制：勿打開潘多拉的盒子

中東局勢升溫，中國外長王毅今日（18日）與敍利亞副總理阿利姆共同見記者，呼籲各方克制，共同推動伊朗核問題和海灣地區形勢走向緩和。 王毅又呼籲各方面都不要再採取刺局勢升級的行動，又點名指美國應改變極限施壓的做法。

伊朗威脅退出《核不擴散條約》。(資料圖片)

中東局勢一觸即發，美國國防部周一發布新照片，指控伊朗革命衞隊與上周兩艘油輪在阿曼灣遇襲有關，並宣布增派1000名美軍士兵到中東。伊朗亦威脅會退出《核不擴散條約》，並聲稱將不遵守伊朗核協議。

今日（18日）中國外長王毅在北京同敘利亞副總理兼外長穆阿利姆共見記者，王毅表示中方高度關注當前伊朗核問題形勢持續緊張，呼籲各方保持理性和克制，不要再採取任何刺激局勢升級的行動，「不要打開潘多拉的盒子」。特別點名提到美國，指美方應改變極限施壓做法，又指單邊主義沒有國際法依據，解決不了問題，反而會製造更大危機。

王毅又說各方應堅定維護伊核問題全面協議，他提到國際原子能機構已連續15次確認伊朗履行了全面協議核領域義務，希望伊方慎重決策，不要輕易放棄協議。同時其他各方也要切實尊重伊方的合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。