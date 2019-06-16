霍爾木茲海峽油輪遇襲　中東咽喉屢出事　伊朗「肯肯定」是黑手？

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兩艘油輪上周四（13日）在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，美國發布影片指控伊朗發動攻擊，英國和沙特阿拉伯等國和應，惟德黑蘭政府強烈否認。事發所在地鄰近中東航運咽喉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），後者近40年來發生不少重大事故，伊朗屢屢牽涉其中。

不少國家和專家試圖以伊朗的意圖理解這次油輪遇襲事件，認為德黑蘭政府是幕後黑手。但也有人從遇襲的細節分析，反駁美國的指控。

日本「國華勇氣號」（Kokuka Courageous），以及挪威「前牽牛星號」（Front Altair）油輪出事地點阿曼灣，鄰近霍爾木茲海峽，最全世界最重要的航道之一。根據沃泰克薩顧問公司（Vortexa）2018年數據顯示，每日約有1740萬桶、即全球五分之一的石油經此海峽運送；沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特和卡塔爾等多個產油和燃氣國家十分依賴這航道。

霍爾木茲海峽是「石油動脈」，在戰略上和航運上具有十分重要的地位，也是全球衝突熱點之一。駐守巴林（Bahrain）的美國第五艦隊負責確保商業航運在該區的安全，與華府交惡的伊朗則對着幹，不時威脅要封鎖海峽。

油輪遇襲：霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑代姆省之間，即地圖內的紅圈位置。（美國能源信息局網站）

霍爾木茲海峽為中東火藥庫

追溯過去近40年，海峽一帶與油輪相關的事故和威脅屢見不鮮。例如1980至1988年兩伊戰爭期間，交戰雙方試圖干擾敵方的石油出口；2010年7月，日本油輪M Star遭與蓋達組織（al Qaeda）有聯繫的武裝份子襲擊；2015年5月，伊朗船艦封鎖貨輪，並向一艘掛有新加坡國旗的油輪開火。

自美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，霍爾木茲海峽局勢更有「升溫跡象」。華府2018年7月宣布要切斷伊朗石油出口，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）警告干擾海峽石油航運；近至2019年5月，包括兩艘沙特油輪在內的四艘船艦在阿聯酋富查伊拉港（Fujairah Port）對開水域遇襲

從上述羅列的事件可見，伊朗活躍於霍爾木茲海峽一帶，也有襲擊油輪的「前科」，加上正值美伊關係緊張，令包括美國在內一些國家將上周四（13日）油輪遇襲事件的矛頭直指伊朗。

油輪遇襲：挪威所屬的「前牽牛星號」懷疑受到攻擊，在阿曼灣海面起火冒煙。（路透社）

伊朗或不忍華府「極限施壓」反擊

美軍事發後兩日發布在涉事海域拍攝的影片和照片，言之鑿鑿地聲稱伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）成員乘坐小艇駛近「國華勇氣號」，移除船身未爆的吸附雷（limpet mine）以消滅證據，成為率先指控伊朗的國家，其盟友例如英國沙特等紛紛跟隨。

新美國安全中心（Center for a New American Security）中東計劃負責人戈爾登貝格（Ilan Goldenberg）認為，假設美國的證據可信，伊朗的行為基本上是對特朗普政府「極限施壓運動」的回應。他認為，伊朗在過去一年採取嘗試克制的策略，並試圖將美國踢出國際社會，奈何無甚回報，最終決定需要向另一方展示，這種施壓是需要付出代價。

▼美軍影片聲稱伊朗革命衛隊船艦移除吸附雷裝置

遇襲細節看來　伊朗或未必是元凶

從宏觀的美伊局勢而言，伊朗的「反擊」意圖雖可理解，但這始終是以美伊對抗作為大前題的考量。部分專家換轉角度，從油輪遇襲的細節分析，對美國的指控持懷疑態度。

伊朗沙希德貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）國際關係教授阿齊茲（Hamidreza Azizi）向《半島電視台》（Al Jazeera）提到，襲擊事件與日本首相安倍晉三標誌性訪問德黑蘭同期，以及「前牽牛星號」上有俄羅斯船員，他或推算出伊朗不會貿然攻擊與兩個潛在盟友有關的油輪。他續指，事發地點鄰近伊朗水域，而最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）強調的「抵抗」並不意味軍事行動，認為綜合上述四點便可以意識到伊朗並非罪魁禍首。

英國偵查報道網站「響鈴貓」（Bellingcat）總裁希金斯（Eliot Higgins）在《紐約時報》撰文，提及美方照片和影片上出現的船艦，雖然與伊朗新聞電視台（Press TV）顯示的革命衛隊巡邏船屬同一型號，但美方的圖片並未清楚顯示所謂吸附雷的存在，而吸附雷卻是美方指控的重要元素之一；加上國華勇氣號所屬公司社長堅田豐曾表示，油輪是受到「飛行物體」攻擊，這明顯與美方說法矛盾。

伊朗強調，油輪出事後「第一時間」救人，並強烈否認美國的指控，然而美國立場無改，加上不同專家各有看法，令這宗連環油輪遇襲案變成「羅生門」。

伊朗召見英國大使　不滿遭倫敦指控策動油輪襲擊
沙特王儲指責伊朗襲擊阿曼灣運油輪
美公布影片指伊朗襲擊油輪　德黑蘭稱第一時間救人

（綜合報道）

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