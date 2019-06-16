霍爾木茲海峽油輪遇襲　中東咽喉屢出事　伊朗「肯肯定」是黑手？

兩艘油輪上周四（13日）在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，美國發布影片指控伊朗發動攻擊，英國和沙特阿拉伯等國和應，惟德黑蘭政府強烈否認。事發所在地鄰近中東航運咽喉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），後者近40年來發生不少重大事故，伊朗屢屢牽涉其中。 不少國家和專家試圖以伊朗的意圖理解這次油輪遇襲事件，認為德黑蘭政府是幕後黑手。但也有人從遇襲的細節分析，反駁美國的指控。

日本「國華勇氣號」（Kokuka Courageous），以及挪威「前牽牛星號」（Front Altair）油輪出事地點阿曼灣，鄰近霍爾木茲海峽，最全世界最重要的航道之一。根據沃泰克薩顧問公司（Vortexa）2018年數據顯示，每日約有1740萬桶、即全球五分之一的石油經此海峽運送；沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特和卡塔爾等多個產油和燃氣國家十分依賴這航道。

霍爾木茲海峽是「石油動脈」，在戰略上和航運上具有十分重要的地位，也是全球衝突熱點之一。駐守巴林（Bahrain）的美國第五艦隊負責確保商業航運在該區的安全，與華府交惡的伊朗則對着幹，不時威脅要封鎖海峽。

油輪遇襲：霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼穆桑代姆省之間，即地圖內的紅圈位置。（美國能源信息局網站）

霍爾木茲海峽為中東火藥庫

追溯過去近40年，海峽一帶與油輪相關的事故和威脅屢見不鮮。例如1980至1988年兩伊戰爭期間，交戰雙方試圖干擾敵方的石油出口；2010年7月，日本油輪M Star遭與蓋達組織（al Qaeda）有聯繫的武裝份子襲擊；2015年5月，伊朗船艦封鎖貨輪，並向一艘掛有新加坡國旗的油輪開火。

自美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，霍爾木茲海峽局勢更有「升溫跡象」。華府2018年7月宣布要切斷伊朗石油出口，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）警告干擾海峽石油航運；近至2019年5月，包括兩艘沙特油輪在內的四艘船艦在阿聯酋富查伊拉港（Fujairah Port）對開水域遇襲。

從上述羅列的事件可見，伊朗活躍於霍爾木茲海峽一帶，也有襲擊油輪的「前科」，加上正值美伊關係緊張，令包括美國在內一些國家將上周四（13日）油輪遇襲事件的矛頭直指伊朗。

油輪遇襲：挪威所屬的「前牽牛星號」懷疑受到攻擊，在阿曼灣海面起火冒煙。（路透社）

伊朗或不忍華府「極限施壓」反擊

美軍事發後兩日發布在涉事海域拍攝的影片和照片，言之鑿鑿地聲稱伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）成員乘坐小艇駛近「國華勇氣號」，移除船身未爆的吸附雷（limpet mine）以消滅證據，成為率先指控伊朗的國家，其盟友例如英國和沙特等紛紛跟隨。

新美國安全中心（Center for a New American Security）中東計劃負責人戈爾登貝格（Ilan Goldenberg）認為，假設美國的證據可信，伊朗的行為基本上是對特朗普政府「極限施壓運動」的回應。他認為，伊朗在過去一年採取嘗試克制的策略，並試圖將美國踢出國際社會，奈何無甚回報，最終決定需要向另一方展示，這種施壓是需要付出代價。

▼美軍影片聲稱伊朗革命衛隊船艦移除吸附雷裝置

Bellingcat's @Timmi_Allen made the following video that enhances the original video, and makes it somewhat easier to see what is going on. It does look like an object is removed. But we still have to confirm this is the Kokuka Courageous. https://t.co/TIJvfegVWl pic.twitter.com/DpdPS927kg — Bellingcat (@bellingcat) 2019年6月14日

遇襲細節看來 伊朗或未必是元凶

從宏觀的美伊局勢而言，伊朗的「反擊」意圖雖可理解，但這始終是以美伊對抗作為大前題的考量。部分專家換轉角度，從油輪遇襲的細節分析，對美國的指控持懷疑態度。

伊朗沙希德貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）國際關係教授阿齊茲（Hamidreza Azizi）向《半島電視台》（Al Jazeera）提到，襲擊事件與日本首相安倍晉三標誌性訪問德黑蘭同期，以及「前牽牛星號」上有俄羅斯船員，他或推算出伊朗不會貿然攻擊與兩個潛在盟友有關的油輪。他續指，事發地點鄰近伊朗水域，而最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）強調的「抵抗」並不意味軍事行動，認為綜合上述四點便可以意識到伊朗並非罪魁禍首。

英國偵查報道網站「響鈴貓」（Bellingcat）總裁希金斯（Eliot Higgins）在《紐約時報》撰文，提及美方照片和影片上出現的船艦，雖然與伊朗新聞電視台（Press TV）顯示的革命衛隊巡邏船屬同一型號，但美方的圖片並未清楚顯示所謂吸附雷的存在，而吸附雷卻是美方指控的重要元素之一；加上國華勇氣號所屬公司社長堅田豐曾表示，油輪是受到「飛行物體」攻擊，這明顯與美方說法矛盾。

伊朗強調，油輪出事後「第一時間」救人，並強烈否認美國的指控，然而美國立場無改，加上不同專家各有看法，令這宗連環油輪遇襲案變成「羅生門」。

（綜合報道）