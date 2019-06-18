【四川地震】震源新人照辦婚禮　迎親時遇餘震衝出戶外

四川宜賓長寧縣周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，震源深度16公里，其後出現超過60次餘震，其中有2次達5級以上。 目前地震已造成13人死亡，200人受傷，有超過1萬間房屋倒塌或損毀，受災人數達10萬人。 不過在這艱難的時期裏，一對居住於地震震源的男女堅持在今天（18日）完成婚禮。新郎說：「不管甚麼挫折災難，也不能阻止兩個心愛的人在一起。」

一對居住於這次地震震源的新人堅持在今天（18日）完成婚禮。（《川報觀察》）

地震發生後，來自長寧縣雙河鎮的新郎萬練兵即聯繫居住於梅硐鎮的新娘王媛媛，得知對方與親友都平安無事後，他開始糾結原定於今天在雙河鎮進行的婚禮該怎麼進行下去。雖然道路曾一度被碎石、山泥等堵塞，但其後交通部門將道路清理出來，萬練兵決定婚禮按原定計劃舉辦。

萬練兵說，兩方親朋好友都準備就緒，如果這時候改期，兩方家人面子上都過意不去。再說，不管甚麼挫折災難，也不能阻止兩個心愛的人在一起。

迎親時再遇餘震

就在今天早上7時半左右，迎親和送親隊伍在新娘的家等待時，突然門窗一陣急促抖動，大家一溜煙跑到馬路中央。這是又一次餘震，眾人表示，「又震了，真的是百年難遇」。

8時多，萬練兵和王媛媛如期乘坐婚車前往婚禮現場。而在道路兩邊，消防、武警等救援隊伍仍在檢查地震帶來的險情。萬練兵說，雖然發生了地震，不過兩個人都沒有想要取消或者推遲婚禮，所以不管甚麼情況，認定的事就要做。他說：「說好了結，就要結，開開心心的。」

（《川報觀察》）