【四川地震】省財政廳撥千萬元應急　巨災保險覆蓋宜賓瀘州20萬戶

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，震源深度16公里，其後出現超過60次餘震，其中有2次達5級以上，目前已造成至少13人死亡，逾百人受傷，有超過1萬間房屋倒塌或損毀，受災人數達10萬人，救援工作仍在進行。 據悉，四川省財政廳已啟動財政應急預案，向宜賓市專調資金1千萬元（人民幣，下同）。其中，長寧縣600萬元，珙縣400萬元，已於18日上午11時30分撥付到兩縣。

綜合內媒報道，四川省財政廳正在對緊急轉移安置等應急搶險階段涉及的財政政策進行梳理，將根據長寧地震災區實際，研究提出政策建議。同時也對目前全省級財政各類剩餘應急預備資金進行了清理統計，以保障後續地震救災工作需要。

地震的破壞力驚人，造成多間房屋倒塌。（視覺中國）

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宜賓、瀘州兩地受災較重，部分房屋、電力、通信等設施受損。上海保險交易透露，地震發生後，已對距震央100公里所涉及行政區劃內的保單資訊進行統計，宜賓、瀘州兩地投保房屋共19.41萬戶，其中，宜賓11.57萬戶，瀘州7.84萬戶。目前投保清單已發送至共同體執行機構，查勘理賠和抗震救災工作正在展開。

報道稱，四川省自2015年開始試點全國巨災保險，宜賓市則是四川省內首批試點城市之一。在這一機制之下，居民因地震造成的房屋損失可由保險公司分擔賠償。

宜賓市政府2017年出台的方案提及，投保居民可參考房屋市場價值，根據需要與保險機構協商確定保險金額，超出基本保額（城鎮住宅基本保額為每戶5萬元、農村住宅基本保額為每戶2萬元）以外的參保保費，由投保人個人承擔。

此外，同一保險標的保險金額累計最高不超過100萬元，超過部分無效。其中，鋼混結構最高保額100萬元人民幣、磚木結構最高保額10萬元人民幣、其他結構（如土坯）最高保額為6萬元人民幣。

（新京報、澎湃新聞）