【中美角力】駐美大使崔天凱：中美須對兩國關係未來做出正確判斷

中國駐美大使崔天凱18日在華盛頓表示，中美必須對兩國關係未來作出正確的戰略判斷，制定清晰的發展規劃，才能繼續維護和促進兩國人民的根本利益和世界人民的共同福祉。

崔天凱說，現在比以往任何時候都更需要中美緊密合作、攜手應對。（網絡圖片）

美國華人華僑紀念中美建交四十周年紀念活動當天在國會山舉行。崔天凱在出席活動致辭時作上述表示。

圍繞中美關係發展，崔天凱提出「增進了解，避免誤判」「相互尊重，妥處分歧」「把握方向，加強合作」「夯實基礎，順應民意」四點意見。

他指出，積極推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係是兩國元首達成的共識，也為兩國關係發展指明了方向。中美的共同利益遠大於分歧，合作遠大於摩擦。合作是中美唯一的正確選擇，也是國際社會的普遍期待。面對恐怖主義、氣候變化、公共衛生等全球性問題，現在比以往任何時候都更需要中美緊密合作、攜手應對。

崔天凱說，中美有不同意見，也是正常的，但是有分歧並不意味著要對立，要妥處分歧，就必須相互尊重，尊重彼此的主權和領土完整、尊重對方人民選擇的社會制度和發展道路。他說，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。

「林肯總統曾經說過，預測未來最好的方法就是創造未來。」崔天凱最後表示，我們絕不能讓矛盾和分歧來定義當前的中美關係，更不能讓偏見和誤判來左右未來的中美關係。中美關係的未來肇始於當下每一個判斷和決定，掌握在包括旅美華人華僑在內的兩國人民手中。