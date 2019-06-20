【孟宏偉被查】被控受賄1446萬元　孟宏偉當庭認罪　法院擇期宣判

國際刑警組織前主席、中國公安部原副部長孟宏偉涉嫌受賄一案，今天（20日）在天津法院開庭一審。孟宏偉被指控收受財物共1446萬餘元（人民幣，下同），他當庭表示認罪，法庭宣布擇期宣判。

據《人民日報》報道，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了公安部原黨委委員、副部長、中國海警局原局長孟宏偉受賄一案。

天津市人民檢察院第一分院指控，孟宏偉在2005年至2017年，利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，收受相關人員給予的財物，共計折合1446萬餘元。

報道稱，在庭審中，檢察機關出示了相關證據，孟宏偉及其辯護人進行質證，控辯雙方發表意見，孟宏偉進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾數十人旁聽了庭審。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

孟宏偉此前在擔任國際刑警組織主席期間，9月底由法國前往中國後離奇失蹤，其後就被中國政府通報涉嫌受賄受查。（資料圖片）

此前，孟宏偉在3月27日被開除黨籍和公職。當時，中央紀委國家監委指他毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。

孟妻Grace Meng此前透過外媒控訴「中國政府未能夠拿出確切證據來證明孟宏偉的罪行」。（資料圖片）

孟宏偉一案於去年10月起開始發酵，其妻 Grace Meng 向法國警方報案稱丈夫於9月底前往中國後失蹤，她其後在里昂舉行新聞發布會向國際社會求救，但並未露出正臉或接受攝影。她提到孟在9月25日最後一次聯絡她叫她等電話，隨後又發來一把刀的表情，表示他身處危險。法國警方表明已就此案展開調查，且已對孟的妻兒提供保護。

據外電報道，Grace Meng及一對胞胎兒子至今仍然留在法國，母子已獲得法國政府提供政治庇護。

（綜合報道）