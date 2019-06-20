伊利舉報蒙牛「挾洋自重」：聯合可口可樂贊助奧運　破壞國家大局

內地乳業兩大巨頭伊利與蒙牛掀起爭端，伊利今天（20日）發出公開聲明，舉報蒙牛將於23日的奧林匹克日，宣布與可口可樂以「飲料」名義聯合贊助國際奧委會，繞過北京冬奧組委，誤導消費者以為蒙牛是奧運「乳製品」合作夥伴。聲明形容蒙牛做法不僅破壞市場規則和冬奧大局，甚至是「挾洋自重」、置國家大局於不顧。 對此，蒙牛乳業向內媒回應，「蒙牛很快會發布聲明」，又指沒有聽說過23日有上述安排。

伊利聲明指，蒙牛聯合美企可口可樂，以「飲料」名義贊助冬奧，誤導消費者以為蒙牛是奧運「乳製品」合作夥伴。（可口可樂冬奧宣傳廣告）

聲明稱，國有企業中糧集團旗下的蒙牛乳業不重視北京冬奧，卻花費數十億投入俄羅斯世界盃失利，後又在北京冬奧的公開競標中失敗，如今竟利用中糧集團與可口可樂的資本合作，替可口可樂的巨額奧運贊助買單，藉機成為國際奧委會全球合作夥伴，有違奧運公平、公正、平等參與的原則，破壞北京冬奧組委的市場開發自主權，侵犯了北京冬奧會合作夥伴伊利的權益。

聲明指出，可口可樂的奧運權益僅限於「飲料」類別，蒙牛作為乳企，可笑地宣布被授予「飲料」類別合作夥伴，與國際奧委會已授權給北京冬奧組委的「乳製品」類別相衝突，將是「奧運史上最大醜聞」。

聲明又指，北京冬奧組委得知事件後極為震驚，對蒙牛行徑「義憤填膺」，相繼約談中糧集團總裁、蒙牛乳業董事長，對他們「違背規則、不顧大局、破壞奧運」的行為表達了強烈憤慨、痛斥和譴責，明確要求蒙牛立即終止與國際奧委會、可口可樂的合作。

2022年北京冬奧，令伊利和蒙牛的爭鬥擺上枱面。（網上圖片）

伊利：考慮全面終止與奧運合作

聲明續指，雖然中糧集團董事長和總裁向北京市委領導寫了一封致歉信，表面上表態立即要求蒙牛終止替可口可樂出錢、不再與國際奧委會簽約，但根據北京冬奧組委掌握的資訊，蒙牛並不會就此罷休，蒙牛和國際奧委會將於23日「上演奧林匹克史上最醜陋的一幕」。

聲明稱，北京冬奧組委兩度向國際奧委會去函抗議，卻遭到對方措辭強硬的「最後通牒」，要求北京冬奧組委限期承認他們的暗箱操作。聲明直批蒙牛「對黨和國家毫無敬畏之心」、國際奧委會蠻橫無理，令伊利受到北京市委壓力，被迫做出犧牲。

聲明強調，為維護國家尊嚴，確保伊利等企業權益不受損害，伊利將考慮退出與北京冬奧組委的合作，甚至在2024年之後全面終止與奧運的合作。

（伊利微信公眾號）