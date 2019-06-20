【中菲漁船相撞】菲防長要求道歉賠償　中國：建議啟動聯合調查

菲律賓一漁船本月9日在中菲有主權爭議的禮樂灘，被一艘中國船隻撞沉，肇事船隻事後離開現場，菲律賓漁船上22名漁民最終被一艘越南漁船救起。事件延燒逾一周仍未平息。菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）昨天（19日）要求肇事船長為未援救菲國船員道歉並賠償。 對此，中國外交部發言人陸慷今天（20日）回應表示，中方建議雙方儘快啟動聯合調查，通過友好協商，妥善地處理好這件事。

陸慷當天在記者會上表示，關於中菲兩艘漁船在南沙禮樂灘附近海域相撞事件，中方再次向事件中遇險的菲律賓漁民表示慰問。

他又強調，中方高度重視中菲關係，也高度重視海上生命安全，不管有關人員來自哪個國家。中方將繼續本著認真負責的態度，對有關事件進行調查，也會與菲律賓方面通過雙邊管道繼續保持溝通。

陸慷說，為了尋求妥善解決辦法，中方建議雙方儘快啟動聯合調查，就各自初步調查情況交換意見，並基於雙方都認可的調查結果，通過友好協商，妥善地處理好這件事。

菲律賓落海漁民被越南船隻救起後，於14日被菲律賓海軍艦隻載回國。（美聯社）

據菲律賓媒體報道，菲律賓總統杜特爾特17日在出席活動時首次就中菲漁船相撞事件公開表態，稱這是一起兩船相撞的海上事故，不要將事態惡化，最好進行相關調查。

但菲律賓國防部長在19日表示，雖然只是一起事故，但肇事船長應為未援救菲國船員道歉並賠償。

此前，中國駐菲大使館在14日也就事件發布聲明表示，據初步調查，廣東省一艘漁船9日晚上在禮樂灘海域遭7、8艘菲國漁船圍攻，撤離時鋼絲纜不慎鉤到一艘菲國漁船，使菲船尾部傾斜入水；中方船長懼怕多艘漁船圍攻而未施救，但在確認菲船漁民獲救後才離開現場，並非「肇事逃逸」。

（綜合報道）