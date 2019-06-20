阿富汗塔利班談判代表訪華　外交部：中國勸和促談

近日有報道稱，塔利班首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）及其他人員近日在北京與中方官員進行了會見。 中國外交部發言人今天（20日）證實此事，中方有關官員同巴拉達爾先生一行就阿富汗和平和解進程、打擊恐怖主義等問題交換了意見，強調這是中方勸和促談工作的一環。

陸慷當天回應稱，日前，阿富汗塔利班駐杜哈政治辦事處主任巴拉達爾和他的幾位助手訪問了中國。在華期間，中方有關官員同巴拉達爾先生一行就阿富汗和平和解進程、打擊恐怖主義等問題交換了意見。

陸慷表示，中方高度關注阿富汗局勢近年來的演變，一直為推動阿富汗和平和解進程積極發揮作用，始終支援阿富汗實現「阿人主導、阿人所有」的廣泛和包容性的和平和解，支援阿人內部對話。

塔利班首席談判代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）上月底也曾到俄羅斯參加和談。（路透社）

陸慷說，中方基於一貫立場同巴拉達爾先生一行交換了意見。這也是中方勸和促談做有關各方工作的一環。雙方都認為這次交流是有益的，同意繼續就尋求阿富汗問題政治解決方案和打擊恐怖主義等保持溝通合作。中方將繼續通過各種方式和管道，積極同有關各方加強溝通協調，為阿富汗早日實現和平和解、實現穩定發展發揮應有作用。

（澎湃新聞）