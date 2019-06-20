山西人大原副主任張茂才被開除黨籍　移交檢察機關審查起訴

中央紀委國家監委今天（20日）下午消息，山西省人大常委會原黨組成員、副主任張茂才嚴重違紀違法，已被開除黨籍，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

山西省人大常委會原黨組成員、副主任張茂才嚴重違紀違法，已被開除黨籍。（資料圖片）

中央紀委國家監委通報指，張茂才理想信念喪失，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮金；違背組織原則，長期利用職權或職務影響為他人職務晉升和工作調動提供幫助並收受巨額財物，嚴重破壞了任職地區的政治生態；毫無紀律和法律意識，將公權力作為謀取個人私利的工具，與私營企業主大搞權錢交易；家風不正。

通報強調，張茂才嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予張茂才開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

長年在山西任職 今年3月落馬

公開資料顯示，張茂才生於1954年9月，山西人，長年在山西任官，歷任山西省委宣傳部幹部處處長，臨汾市委副書記、市長、市委書記，運城市委書記，晉城市委書記等職。2012年1月，張茂才晉升副部級，獲任山西省政協副主席。2013年1月，張茂才由政協轉到人大，出任山西省人大常委會副主任，直至2018年卸任。

今年3月2日，中央紀委國家監委網站通報，張茂才涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。