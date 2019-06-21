【P2P爆煲】錢寶案張小雷判15年罰億元　未兌付本金高達300億元

在內地影響範圍極廣的非法集資「錢寶案」，江蘇南京中院在周五（21日）一審判決錢寶網CEO張小雷涉嫌集資詐騙，判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產1億元（人民幣．下同）。張小雷當庭認罪、悔罪。 值得一提是，南京警方去年初曾發通報，指「錢寶案」未兌付的本金高達300億元，是金額僅次於「e租寶」、「快鹿系」的網絡借貸非法集資案。

「錢寶案」涉及的本金高達300億元。（視覺中國）

法院審理查明，張小雷在2010年12月及2012年7月，利用線下非法集資的資金，在南京市設立由其實際控制的「江蘇錢旺網絡科技有限公司」及「南京錢寶信息傳媒有限公司，依托組建完善「錢寶網」。錢寶網以常態年化收益率20%至60%左右不等的高額回報為誘餌，以「交押金、看廣告、做任務、賺外快」的方式，在線上向社會公眾非法集資。

張小雷將集資所得款項少部分用於生產經營，大部分用於以新換舊、個人揮霍消費等，同時又通過設立或收購關聯公司，對外誇大經營規模和投資價值、贊助相關活動等，騙取集資參與人的信任，持續進行非法集資，至案發時造成線上集資參與人巨額本金未歸還。及至，2017年12月26日，張小雷向公安機關投案自首。

（央視新聞）