為癌症子治病　殘疾母醫院內偷錢被抓　父：貧窮不是理由

年幼的兒子患有癌症，母親救子心切，是人之常情。但如果這位母親在醫院內偷其他患者的錢，恐怕就難以令人接受了。近日，來自遼寧朝陽市某村的一個貧困家庭就遭遇了這樣的事。

年僅8歲的小宇被確診神經母細胞瘤，對他貧寒的家庭帶來極大重擔。（北京青年報）

貧寒之家遭遇晴天霹靂

《北京青年報》報道，8歲的男童小宇今年1月在北京兒童醫院被確診為神經母細胞瘤，對於一個貧寒之家，這無異於是晴天霹靂：小宇的媽媽患有殘疾， 70多歲的奶奶重病在床，還有一個未成年輟學的姐姐，全家都靠爸爸種地支撐。

為了給小宇治病，小宇父母帶着這對年幼姐弟搬到北京長住。他們已經賣了家中的一頭騾子和一頭驢。有鄉親聽說了他家的情況伸出援手，但也都是30、50元人民幣，可謂杯水車薪。

此前小宇一家還在網絡籌到約10萬。但這筆東拼西湊的捐款已經在第一次化療中幾乎用盡，而小宇急需一大筆錢支付第二次化療。

殘疾母走投無路 偷竊病友錢

重壓之下，小宇的媽媽竟然選擇對兒童醫院裡其他患者落手。2月28日，她偷了18880元，被警方抓住並帶走。不過她具體的作案手法，報道並未透露。