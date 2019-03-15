為癌症子治病　殘疾母醫院內偷錢被抓　父：貧窮不是理由

撰文：張心怡
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年幼的兒子患有癌症，母親救子心切，是人之常情。但如果這位母親在醫院內偷其他患者的錢，恐怕就難以令人接受了。近日，來自遼寧朝陽市某村的一個貧困家庭就遭遇了這樣的事。
年僅8歲的小宇被確診神經母細胞瘤，對他貧寒的家庭帶來極大重擔。（北京青年報）
貧寒之家遭遇晴天霹靂
《北京青年報》報道，8歲的男童小宇今年1月在北京兒童醫院被確診為神經母細胞瘤，對於一個貧寒之家，這無異於是晴天霹靂：小宇的媽媽患有殘疾， 70多歲的奶奶重病在床，還有一個未成年輟學的姐姐，全家都靠爸爸種地支撐。
為了給小宇治病，小宇父母帶着這對年幼姐弟搬到北京長住。他們已經賣了家中的一頭騾子和一頭驢。有鄉親聽說了他家的情況伸出援手，但也都是30、50元人民幣，可謂杯水車薪。
此前小宇一家還在網絡籌到約10萬。但這筆東拼西湊的捐款已經在第一次化療中幾乎用盡，而小宇急需一大筆錢支付第二次化療。
殘疾母走投無路 偷竊病友錢
重壓之下，小宇的媽媽竟然選擇對兒童醫院裡其他患者落手。2月28日，她偷了18880元，被警方抓住並帶走。不過她具體的作案手法，報道並未透露。
小宇父親一人照顧姐弟倆，他認為貧窮不是妻子偷錢的理由。（北京青年報）
小宇媽媽被帶走後，小宇爸爸一人照顧他們姐弟倆。據報道描述，三人在北京租住的小旅館條件十分寒酸，只有八、九平方米，一大一小兩張床。
對於妻子的不法行為，小宇爸爸說，「貧窮和疾病都不是妻子伸手盜竊病人的理由，那是其他病人的救命錢，她去偷肯定不對，我希望找到受害者，向人家道歉。」
不過，好消息是村里聽說了他們的事情，已為小宇籌集了1萬多的捐款；一名遠在四川的愛心人士聽說後，亦捐出一萬五千人民幣。現在亦有愛心志願者為小宇一家申請國家社會福利基金會的救助籌款，希望為小宇募得更多捐助。