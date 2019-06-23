【四川地震】宜賓珙縣5.4級地震屬餘震　釀31人受傷均無生命危險

四川宜賓長寧雙河鎮日前發生黎克特制6.0級地震，附近地區之後發生多次餘震。 周六（22日）晚上10時29分，宜賓珙縣就再有5.4級地震發生，震源深度10公里，造成31人受傷，所幸均無生命危險。

宜賓市政府秘書長李廷根表示，抗震救災工作已正式轉為災後恢復重建階段。（視覺中國）

宜賓市政府今日上午通報，昨日在珙縣發生的5.4級地震，屬於6月17日長寧6.0級地震的餘震，至今造成31人受輕傷和輕微傷，其中留院觀察治療21人，均無生命危險。目前，災情排查工作正在進行中。

此外，長寧6.0級地震的搜救工作已全面完成，房屋震後評估工作已基本完成，災民已進行分散或集中安置，災區供水、供電、供氣、通信和交通已基本恢復正常，因災死亡人員後事已經處理，因災受傷人員在醫院進行治療，傷情總體平穩好轉，已有部分傷員恢復出院。

宜賓市政府秘書長李廷根表示，抗震救災工作已正式轉為災後恢復重建階段，正全力推進三項工作，一是組成工作組，展開受災房屋和其他財產的評估鑑定工作；二是已啟動災後恢復重建工作方案和規劃方案的編制工作；三是全力做好災後恢復重建的其他各項準備，力爭在農曆新年前，基本完成災後恢復重建的大部分工作。

至今已發生158次餘震

長寧6.0級地震至今共造成至少13人死亡，超過200人受傷，24萬人受傷。地震發生後數日餘震不斷，中國地震局數據指，截至6月23日早上8時，共記錄到2.0級及以上餘震158次，其中5.0至5.9級地震3次，目前最大餘震為5.4級。